疫下期待正能量 Google搜「好消息」大增

911恐襲金融海嘯均有此現象

成立於1997年的「好消息新聞網」（Good News Network）上月錄得逾1000萬人次瀏覽，是平時的3倍。創辦人威斯科布利（Geri Weis-Corbley）表示，不少讀者主動分享正面且激勵人心的消息，他留意到這個現象在911恐襲及2008年金融海嘯後都出現過。《衛報》及霍士新聞等主流媒體亦特設報道正面新聞的專頁，美國有線新聞網絡（CNN）去年設立的「好事」（The Good Stuff）專頁，過去一個月訂閱人數亦急增50%。其發言人表示，觀眾對那些令人會心一笑的故事愈來愈感興趣，如有趣的新發現、平民英雄、振奮人心的舉動和發生在世界各地的好消息等。

密歇根大學社會研究所教授索羅卡（Stuart Soroka）指出，人類面臨危機之際會尋找那些超乎預期的消息，這或解釋為何大眾最近轉向留意正面新聞。堪薩斯大學媒體參與研究中心教授馬迪曼（Ashley Muddiman）亦指出，民眾在危難中希望看到大家努力尋求解決方案，而非彼此爭吵，當新聞能報道到這點，這就是吸引觀眾之處。

（法新社）

（抗疫新階段）