世衛發新指引 提解除隔離限制6標準

譚德塞提到的6項標準包括：1）疫情傳播已得到控制；2）衛生系統已經具備發現、檢測、隔離和治療每個病例並追蹤每個接觸者的能力；3）衛生設施和療養院等特殊環境中疫情爆發的風險已降至最低；4）工作場所、學校和其他民眾必須前往的地方已採取預防措施；5）輸入性病例風險可控；6）社區已通過充分教育、參與和授權來適應疫情「新常態」。

譚德塞表示，新冠病毒的致命率高過豬流感9倍。世衞指豬流感導致1.85萬人死亡，但醫學期刊《刺血針》估計全球當年有15.2萬至57.5萬人因此死亡。他又說，新冠病毒傳播加速明顯，但減速過程卻慢得多，這意味着必須緩慢地、有控制地取消限制措施，不能一蹴而就。他認為，要到安全有效的疫苗面世，才有望完全阻止新冠病毒擴散。

譚德塞稱與特朗普關係很好

另外，對於美國威脅停止撥款給世衞，譚德塞稱兩周前才與美國總統特朗普通電話，認為對方支持世衞，雙方關係很好，希望美國會繼續撥款。

（法新社/路透社/新華社）

（抗疫新階段）