外勞宿舍群聚感染爆發 急堵漏

12人蝸居一房 擠迫骯髒

人力部數據顯示，新加坡共有120萬名外勞和外籍員工，當中有20萬人住在專門建造的宿舍，部分宿舍卻在疫情中成為新的重災區。當中榜鵝S11外勞宿舍是星洲目前最大型的群聚感染場所，周一激增222宗確診，令總數升至586宗。周一全國才只有386宗新確診，該宿舍即佔接近六成。

《海峽時報》早前採訪該宿舍時，有外勞投訴房間有大量蟑螂，廁所污水外溢，衛生情况惡劣，工人排隊取食物時亦全無保持社交距離的措施。Channel News Asia另一報道稱，宿舍內每18人分配到一個冲涼格和一個馬桶，根本無從保持社交距離；其中一名住客說：「有時我非常擔心，因為我們是12個人一間房，真的很難相隔1米遠。」上述問題或可解釋為何S11以至其他外勞宿舍會爆發如此嚴重的群聚感染。

設醫療站多管齊下 減外勞風險

新加坡目前正研究以不同辦法，遏止外勞群聚感染的疫情。招數包括準備啟用「海上防疫旅館」——那實際上是徵用原先停駐岸邊供港灣員工的居住用船舶，改裝成專供隔離外勞之用。人力部則會加強巡查，11日至13日之間檢查了逾600座FCD的情況，以確保外勞生活環境處合理狀態。衛生部昨也有新增安排，醫藥總監麥錫威稱，當局本身已安排7至8隊人專門跟進外勞宿舍，這次是追加15至18隊，以在更多宿舍設立醫療站。麥稱，每隊有1至3名醫生，以及最少3名護士，皆是從醫院和綜合診所抽調過來，具體規模視乎宿舍的大小和現場實際情况。

（海峽時報/Channel News Asia/聯合早報）

（抗疫新階段）