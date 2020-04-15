星洲加辣强制戴口罩 可罰1600元 兩歲以下做劇烈運動者豁免

國家發展部長黃循財昨在跨部門抗疫小組記者會上，宣布這項立即生效的措施。他指出，政府已分發可重複使用的口罩，因此進一步強制民眾外出時必須戴口罩。基於安全理由，兩歲以下幼童不必戴，民眾在戶外做劇烈運動，如跑步，也可不戴口罩，但必須保持安全社交距離，運動完後必須立即戴上口罩。

外籍人士可被吊銷工作證居住權

黃循財表示，當局會嚴格執法，初犯者會被罰款300新加坡元，重犯者可被罰款1000新加坡元（約5475港元）或被告上法庭；外籍人士的工作證件或永久居民權也可能被吊銷。他強調，政府下令民眾外出要戴口罩，不代表鼓勵外出，民眾應盡量留家，然而若不得已要外出購買雜貨或必需品，必須戴口罩。

新加坡上周二（7日）起實施「病毒阻斷措施」，下月4日結束，其間關閉全國大部分工作場所，但繼續允許從事必要服務的員工繼續工作，例如餐飲、醫療等。黃循財昨表示，目前僅剩兩成員工因提供必要服務要出門返工，政府將進一步縮減當前被列為必要服務的企業名單，以便最大幅度減少仍需外出辦公的員工數目。衛生部長顏金勇昨表示，政府正研究是否延長「病毒阻斷措施」。

研縮減開工行業清單延長控疫期

儘管政府勸喻長者勿外出，如要外出就必須戴口罩，但《聯合早報》記者周二（13日）走訪牛車水一帶，見到許多長者坐在廣場，部分更聚在一起，大多數人戴了口罩，但一些沒把口罩戴好，另一些則把口罩拿在手上。有受訪長者表示，了解政府的用意，有時出外只想透口氣，盡量不會沒戴口罩亂走。

新加坡總理李顯龍本月初改變不鼓勵民眾戴口罩的做法，並宣布向所有住戶分發可清洗重用的口罩。新加坡此前只建議有病徵的人才戴口罩，貿工部長陳振聲2月更被揭發以「低能」譏刺香港的口罩搶購潮，他早前強調星洲有足夠口罩供應，又建議國民在人多地方一定要戴口罩。

（聯合早報/海峽時報）

（抗疫新階段）