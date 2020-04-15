10州自組「抗疫聯盟」 特朗普捍衛重啟經濟權

【明報專訊】美國東西岸共10個州份周一（13日）各自組成聯盟，探討何時及如何解除限制措施。總統特朗普同日則宣稱，總統全權掌握有關重啟經濟活動的決定權，再度突顯州政府及聯邦政府的矛盾升級。特朗普昨日稱，他很快會聯同美國各州長就重啟經濟活動作出決定。白宮經濟顧問庫德洛昨向霍士財經台稱，特朗普今日或明日會公布數項「關鍵、重要」宣布，涉及重啟美國經濟，「我們希望人們盡快重投工作，我們希望盡快做到，那需要是安全的，需要衛生專家所得數據來推動成事」。
特朗普周一談及重啟經濟時，稱拒絕配合的州長將付出代價。他在Twitter發文，指控「假新聞媒體」稱恢復經濟活動的決定權在於州長而非總統，旨在混淆視聽。同日在白宮記者會上，他指華府已「非常接近」重啟經濟的計劃。
周一，東岸的紐約、新澤西、康涅狄格、賓夕法尼亞、特拉華、羅德島州及麻省7個州份達成協議，同意就逐步放寬各州的限制協調。而在西岸，加州、俄勒岡及華盛頓州亦宣布類似協議，承諾共同努力遏止疫情，並會謹慎重啟經濟活動。除麻省外其餘9州州長均為民主黨人。紐約州長科莫稱：「我們沒有國王，只有民選的總統。」他又直言若特朗普在未有足夠公共衛生保障下恢復經濟活動，將把白宮告上法庭。
白宮澄清特朗普無意炒福奇
另外，白宮發言人周一澄清，特朗普不打算解僱國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci），形容他是總統「可靠的顧問」。事緣福奇周日受訪時，承認若提前數周實行社交距離措施，「無可否認」能拯救更多生命，但當時封城等做法面對「許多阻力」。特朗普當日在Twitter轉發提及「解僱福奇」的帖文，引起關注。福奇周一澄清當時被問及假設性的問題，強調特朗普一直有聽從他的建議，至於面對「許多阻力」的說法則屬用詞不當。
（華盛頓郵報）
（抗疫新階段）
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