10州自組「抗疫聯盟」 特朗普捍衛重啟經濟權

特朗普周一談及重啟經濟時，稱拒絕配合的州長將付出代價。他在Twitter發文，指控「假新聞媒體」稱恢復經濟活動的決定權在於州長而非總統，旨在混淆視聽。同日在白宮記者會上，他指華府已「非常接近」重啟經濟的計劃。

周一，東岸的紐約、新澤西、康涅狄格、賓夕法尼亞、特拉華、羅德島州及麻省7個州份達成協議，同意就逐步放寬各州的限制協調。而在西岸，加州、俄勒岡及華盛頓州亦宣布類似協議，承諾共同努力遏止疫情，並會謹慎重啟經濟活動。除麻省外其餘9州州長均為民主黨人。紐約州長科莫稱：「我們沒有國王，只有民選的總統。」他又直言若特朗普在未有足夠公共衛生保障下恢復經濟活動，將把白宮告上法庭。

白宮澄清特朗普無意炒福奇

另外，白宮發言人周一澄清，特朗普不打算解僱國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci），形容他是總統「可靠的顧問」。事緣福奇周日受訪時，承認若提前數周實行社交距離措施，「無可否認」能拯救更多生命，但當時封城等做法面對「許多阻力」。特朗普當日在Twitter轉發提及「解僱福奇」的帖文，引起關注。福奇周一澄清當時被問及假設性的問題，強調特朗普一直有聽從他的建議，至於面對「許多阻力」的說法則屬用詞不當。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）