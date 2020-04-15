南達科他州拒行居家令 豬肉加工廠爆疫

州長稱是否留家是個人自由

南達科他共和黨女州長內姆（Kristi Noem）指出，這類居家令抗疫措施反映一種「羊群心理」，認為應由個人而非政府決定是否行使上班、崇拜、娛樂，甚至留家的權利，強調這是個人自由原則，不應由政府支配人們的行為。她本月還堅稱：「南達科他不是紐約市。」直至4月初，南達科他的確診個案仍相對較少，但過去一周急升，主要是全球最大豬肉加工企業史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）位於該州最大城市蘇福爾斯（Sioux Falls）的一座大型工廠爆發群聚感染，單是周一（13日）已新增57名工人確診，累計超過300名員工染疫，佔全州868宗病例逾三分之一，成為全國最大感染群組之一。

豬肉加工廠被聯邦政府視為必需

僱有3700名員工、每天生產1800萬份豬肉的史密斯菲爾德食品，周日宣布無限期關閉廠房圖遏疫情。但公司總裁沙利文（Kenneth Sullivan）警告，工廠停工將令美國肉類供應「推向危險邊緣」。跟其他食物生產設施一樣，該工廠此前被聯邦政府視為必需（essential）。關閉廠房前，工人曾投訴未獲足夠防護裝備，例如口罩。但公司上周四表示，已採取措施減少病毒傳染，包括增設消毒洗手液站、增加個人防護裝備等，然而有工人表示，仍須緊密聚集工作。

州長「佛系抗疫」惹怒一些地方領袖、公共衛生專家及前線醫護，他們周一要求內姆採取更進取的措施應對疫情。不過，內姆周一仍表示南達科他民眾自願遵守社交距離的程度很高，「比部分發出居家令的州份高得多」。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）