如期選舉受讚揚 專家：延期不代表違民主

韓民抗拒推遲選舉

智庫「國際預防危機組織」的專家金杜妍（Duyeon Kim，音譯）指出，在公共衛生危機下雖有合法理由延遲選舉，但韓國曾受軍政府統治，民眾對明顯的威權主義更加敏感，「在韓國人心中，推遲選舉是不可能的」。與此同時，部分亞洲國家領袖則被指趁疫情擴權，例如柬埔寨由執政黨控制的下議院上周通過法案，賦予總理洪森在國家緊急狀態下有更大權力限制國民流動、集會及言論。泰國總理巴育上月亦動用緊急法令，讓他有權禁止被指不實或引起公眾恐慌的疫情報道。菲律賓總統杜特爾特本月初更警告下令軍警射殺違反隔離措施的人。

疫情下投票難討論廣泛議題

目前最少有47個國家和地區因應疫情押後或取消選舉，包括斯里蘭卡及英國等。各國疫情處於不同階段，韓國相對較早達到高峰，令選舉可行。惟英國東英吉利亞大學政治及公共政策教授詹姆斯（Toby James）指出，雖然押後選舉聽起來有違民主，但在危機下舉行選舉亦有可能破壞民主。澳洲昆士蘭省上月底舉行地方選舉，雖然與韓國一樣採取了預防措施，而且當地強制投票，違者可面臨133.45澳元（約661港元）罰款，但早期數據顯示投票率約為75%，低於上屆的83%。投票率低是在疫情下舉行選舉的風險之一，詹姆斯指出3月舉行的法國市長選舉和西非馬里國會選舉投票率亦有下降。

在健康的民主下，選舉是討論廣泛議題的時機。惟詹姆斯指出，在危機期間舉行選舉，討論通常局限於政府對危機的反應是否充足，難探討更多議題。另一個問題是在封城或實施社交距離措施下，候選人難直接與選民溝通。多地專家提出改為郵寄投票，包括多州初選押後、尚未確定11月大選是否如期舉行的美國，惟總統特朗普狠批有關提議，聲稱此舉有利選舉舞弊。

（金融時報/CNN）

（抗疫新階段）