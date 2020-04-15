韓疫下選舉投票 高度戒備減風險 選民須探熱消毒戴口罩手套 另設時段予隔離者

韓國4390萬名年滿18歲選民今天朝6晚6，可在全國14330個票站以兩票模式，選舉253名直選和47席循政黨比例代表制決定的國會議員。各界的關注點除了是執政共同民主黨抑或最大在野的未來統合黨（前身是自由韓國黨）的勝負，最重視的還是這場選舉的疫情防控安排，以及新冠病毒會否左右投票率、嚇退選民等。

提前投票率創新高

從4月10日、11日的提前投票情况看，疫情似乎無礙韓國選民的投票意欲，反而創下了26.69％這自2014年引入此選舉安排以來的最高投票率。蓋洛普與韓國中央選舉管理委員會4月12日發表的民調顯示，86.1％受訪者關心這次選舉；79％表示「一定投票」，另有15.1％表示可能會投票。韓國國會過往選舉的投票率，通常在六成左右。

東大門市場一名53歲攤販說：「我不大擔心在票站感染病毒，因為我們都有保持社交距離警覺。恰似冬天結冰的河水，即使河面結了一層厚冰，底下的河水必然繼續流動。我認為這跟選舉道理一樣，縱然冠狀病毒大爆發，選舉必須繼續。」

選民毋懼 「選舉必須繼續」

選舉當局為使民眾安心投票，也在保障投票權與防疫之間費盡思量：事先消毒票站內外，保持空氣流通。在今天投票日，要求選民避免攜帶免疫力弱的孩子同行，洗手30秒、戴口罩，進入投票站前測量體溫，消毒清潔雙手後，戴上用完即棄手套。有發燒或呼吸道感染徵狀者，會被安排往指定地方投票。

衛生防疫官員還奉勸選民，不該如往常在手背蓋章以證投完票，以免污染投票用具構成傳染風險。此外，當局容許在家隔離而沒病徵的選民，於下午5時20分起至7時之間往返票站，於一般選民6時結束投票後投票。票站職員會在每人投票後即時消毒投票用品與場所。

惟選舉人員在確認選民身分時會要求選民短暫除下口罩，有選民直言憂慮感染可能。另外，周末的選前投票情况顯示，選民之間未必保持到1米距離。而競選期間仍有群眾密集的造勢助選活動，部分候選人依舊與支持者擁抱、握手，亦引發播疫憂慮。

抗疫見成效 文在寅加分

韓國的控疫工夫贏得世界衛生組織等讚譽。有十數國領袖均在請韓國提供控疫措施建議及請求提供測驗病毒裝備。Realmeter調查顯示，總統文在寅因政府控疫有功，支持度回升至54.4％，為近一年半的新高。

執政黨希望獨攬行政與立法機關大權以利施政，但自2018年6月在地方選舉大勝，便屢爆政治醜聞，加上去年日韓風波加劇了經濟難關，韓半島無核化陷僵局，優勢回落。最大反對黨就強調要藉選舉，清算文在寅政府上台3年來的經濟、就業、對朝關係等「失政」。

今次因為比例代表制選票太長，不能用機器點票，加上隔離人士在票站關閉後投票，預計最終得票結果可能遲至周四下午才有。傳媒的票站調查則預定於晚上6時15分後發表。

逾百人癒後再確診 惹關注

韓國昨新增27宗確診個案，是連續9天單日新增維持在約50宗。不過中央防疫對策本部表示，截至昨日凌晨零時，先前痊癒解除隔離新冠肺炎患者有124人再次確診，當局正在調查是否與病毒變異有關。專家先前對二度確診的原因多個推測，包括可能是篩檢到已失去傳染力或傳染力低的病毒粒子，或是未完全消滅的殘存病毒在患者免疫力不足狀態下，再次活化等。

（衛報/韓國時報/中央日報/世界日報/韓聯社）

（抗疫新階段）