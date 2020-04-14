高層打甩戀童罪 教廷未洗性醜聞

現年78歲的佩爾出生於澳洲維多利亞省鄉郊城鎮巴拉臘特（Ballarat），年少時曾是出色的澳式足球運動員，更一度簽約成為職業選手，但未幾決心出任神職人員，改赴羅馬等地進修，1966年獲任命為神父。佩爾屬教廷保守勢力中的強硬派，具行政手腕，深受教宗方濟各器重，2014年獲梵蒂岡委任為聖座經濟秘書處主席（即財相），惟神職生涯因性侵兒童醜聞蒙污。

佩爾曾為教廷第三把交椅

佩爾被指在巴拉臘特教區任職期間，包庇涉在1960至1980年代性侵兒童的神父里茲代爾（Gerald Ridsdale），僅建議教區將之不斷調離現有堂區，甚至向受害人付掩口費，結果令更多人受害。1996年，他出任墨爾本大主教期間，展開教廷首項補償性侵受害人計劃「墨爾本回應」（Melbourne Response），被指藉以阻止受害人循法律途徑申訴索償。

澳洲皇家委員會自2012年就兒童性侵問題展開調查期間，佩爾亦成主要調查目標。至2017年6月，佩爾因多宗兒童性侵案遭起訴，包括涉於1996年出任墨爾本大主教期間，在教堂內性侵犯兩名唱詩班男童。由於其中一名關鍵受害者離世，陪審團憑僅餘的一名受害人證人J的供辭，2018年一致裁定佩爾15項性侵兒童罪成立，判囚6年，令他成為歷來因性侵兒童被定罪的教廷成員中職位最高的一人。佩爾隨即上訴，質疑陪審團忽視受害人供辭以外的證據，令他成為教會性侵問題的代罪羊。

強調個人審訊非對教會公投

澳洲高等法院上周二一致裁定佩爾上訴得直，指出下級法院的陪審團在審訊過程中，應留意到佩爾有不在場證明，例如案發教堂的職員供稱，佩爾慣常在彌撒結束後立即到教堂正門與信眾打招呼，說明他不可能抽身犯案，這些證據未受應有重視，反映很可能有無辜者被定罪。

佩里獲釋後接受天主教新聞社訪問，表示在獄中看電視得知上訴得直後，「囚室傳來歡呼聲」。他亦發聲明重申「無犯下那些罪行」，自己對原告「無惡意」，不願他的脫罪對他人造成更大傷害與痛苦，亦強調審訊「並非對天主教會如何處理戀童問題的公投」。

證人J則發表聲明稱，接受高等法院的裁決。他承認兒童性侵案要滿足毫無疑點的定罪門檻很困難，但「讓司法制度偏向對被告有利的代價，就是許多針對兒童的性罪犯未受處罰」。他亦希望其他兒童性侵事件受害人不要喪氣。

專家憂判例使其他受害者猶豫

墨爾本拉籌伯大學法律專家博亞斯教授（Gideon Boas）表示，擔心外界可能質疑法院裁決恐削弱同類指控，亦會使其他受害人對挺身指證感猶豫，但他強調今次案件有其特殊性，對未來審訊影響輕微。澳洲天主教會改革聯盟召集人約翰斯通（Peter Johnstone）稱，今次案件只涉及天主教會亟需處理的其中一個問題，教會今後需加強透明度，改革處理性侵問題的方式，亦促澳洲政府全面公開調查相關文件。

明報記者

（焦點人物）