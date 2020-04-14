醞釀5月鬆綁拼經濟 專家質疑過急

福奇：部分地區有望下月撤限制

特朗普周日在Twitter發文向各州施壓恢復經濟活動，他說：「州長們，為你們的州份準備足夠的檢測計劃，器材也要完備。準備好，大事將要發生。不要再有藉口！」《華盛頓郵報》引述消息人士稱，特朗普希望推動5月1日恢復經濟活動。

國立過敏與傳染病研究院總監福奇（Anthony Fauci）周日接受CNN訪問時，同意美國部分地區有望在5月開始放寬限制，但他態度仍審慎，「我們希望能在本月底檢視狀况時，想想現在有沒有任何地方可以安全且審慎地放寬？」他表示，各地區準備好的時間不一樣，不會像「電燈開關」一按就馬上全國恢復運作。

州長：太快放寬禁令如火上澆油

美國的封城令主要由地方政府決定，而非總統定奪，至周日多名州長和市長仍然建議審慎行事，新澤西州州長墨菲（Phil Murphy）打比喻說，現在大屋起火，首要工作是滅火，太快放寬禁令猶如火上澆油。就算共和黨人如馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）也表示，現時最重要是救命和確保民眾安全，現在不宜訂下重啟經濟時間表。

美國食品及藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）表示：「說已見到隧道盡頭的光還為時尚早，現在談5月1日能否復工亦言之過早」。華盛頓州大學醫學院健康計量評估研究所主任默里（Christopher Murray）亦警告，若下月解除所有限制，很可能「到7月底或8月，又倒退回現在這種疫情嚴峻的情况」。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）