不和趨向白熱化 特朗普圖炒抗疫大將

曾提「群體免疫」可行性

美國截至周日感染新型冠狀病毒人數達55.8萬人，死亡人數超過2萬人，是全球官方數字疫情最嚴重地區，官員更預期至8月死亡人數會增至6萬人。《紐約時報》上周六（11日）引述官方內部文件與電郵報道，福奇與多名公共衛生專家早在2月中已研擬出一系列抗疫措施，包括下令學校停課、取消體育活動與演唱會，以及國民留家等。不過，特朗普慮及措施對經濟的影響，一直抗拒實行，及後更將抗疫指揮大權由衛生部長阿扎（Alex Azar）轉交副總統彭斯，直至3月中疫情惡化才改以嚴格措施抗疫。

福奇在美國有線新聞網絡（CNN）節目中被問及《紐時》的報道時，承認如果有關措施提前實行，「無可否認」能拯救更多生命。他指出，防疫決策涉及許多複雜因素，當時政府內部對於封城等做法「有許多阻力」。福奇的說法被外界視為證實《紐時》報道。

《華盛頓郵報》周日亦引述消息人士報道，指多個抗疫工作小組目標不一，經濟顧問追求盡快回復經濟活動，醫療專家則苦於抗衡鹵莽構想。報道又稱，上月特朗普曾在工作小組會議上提出為何不可讓疫情「冲洗」美國，以達至所謂「群體免疫」，福奇隨即大力反對說：「總統先生，有許多人會因此死亡。」

重申抗疫遲緩為「假新聞」

特朗普周日在Twitter轉發共和黨前國會參選人洛蘭（DeAnna Lorraine）的帖文。該帖文稱，福奇在上月29日曾公開稱毋須憂慮疫情，強調疫情對美國公眾整體無威脅，「是時候解僱福奇了」。特朗普轉發時批評福奇指控他對疫情反應慢是「假新聞」，強調自己早在人們就疫情發聲前已禁制中國。

《紐時》引述專家指出，特朗普多次以1月底已推出針對中國的旅遊禁令，作為外界對他抗疫遲緩指控的辯護，但禁令效果在於延後疫情爆發，以爭取時間擴大檢測及實施維持社交距離等措施，惟政府一直拖延後者，到感染數字急增才救亡。

（紐約時報/華盛頓郵報）

（抗疫新階段）