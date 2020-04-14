英醫院屍袋不足 牀單裹遺體

英國《每日郵報》報道，一名從事殯葬業的男子拍下影片，顯示在北倫敦醫院一名新冠肺炎死者遺體被牀單包裹，「他被送進來時就只有這個（牀單）……這不是開玩笑。我去了幾間醫院，我有證據顯示NHS的屍袋已耗盡」。報道指出，倫敦屍袋短缺問題最嚴重，但這情况在全國其他地方也出現。BBC亦報道，沃特福德總醫院（Watford General Hospital）一名員工稱，他們已用牀單包裹死者。

為英國公共衛生系統「國民保健服務」（NHS）提供殮房物資的公司Barber Medical表示，已沒有屍袋存貨可出售，也無法在任何地方採購；另一屍袋主要供應商則歸咎有人囤貨，其所售的屍袋由中國製造，但船運到英國要花6星期，空運則費用太高。該公司開始研究自製屍袋，惟無法購得塑料纖維。

NHS聲稱現時屍袋足夠，但沒有否認用牀單裹屍，稱英國公共衛生部指引列明屍袋並非必需。當搬動死者時，用布或口罩蓋住遺體的嘴，有助防止「氣霧」（aerosol）釋放。但有殯儀館負責人擔心員工在這情况下收屍是否安全，醫院搬運工人亦擔心受感染，有人感到苦惱和焦慮。

專家籲仿德大規模檢測

流行病專家、英國醫療慈善組織Wellcome Trust總監法勒（Jeremy Farrar）表示，幾乎可以肯定英國將是全歐洲疫情最慘重的國家。他估計，英國的死亡人數增幅還需幾周才能緩和下來，呼籲政府向德國學習大規模檢測控疫。法勒警告，第二波甚至第三波病毒傳播「幾乎無可避免」，疫苗是「唯一真正的出路」。雖然相關疫苗估計今秋面世，但法勒預計要普及至數百萬人可注射，將需更長時間。

（BBC/金融時報/每日郵報）

（抗疫新階段）