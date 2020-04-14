忌憚中資趁機收購 專員籲歐盟國入股企業

報道指，歐洲企業一直都是中國企業界的目標，疫情導致經濟下挫及股價下跌，令人關注這些企業可能會遭中資收購。韋斯塔格爾說：「如果想阻止這類收購，我們對國家在有需要時扮演市場參與者並無異議。」歐盟監管機構正研究方案，賦予歐洲國家權力以阻止國有企業競投歐洲企業時的不公平競爭優勢。她強調，必須警惕部分業務可能會成為收購目標，目前的形勢正突顯有關監管改革之重要。

英情報機構料中國鞏固一黨專政

德國和法國早前要求監管機構確保歐洲和中國企業之間公平競爭，韋斯塔格爾上月表示將於6月公布相關方案。有關修訂會針對非歐盟國家政府擁有或支持的企業，以消除有關這類企業的不公平優勢。當被問及歐盟會否因為目前危機而加快進度，韋斯塔格爾稱他們正盡快工作以公布細節。

另外，《衛報》周日（12日）報道，英國情報機構MI5及MI6估計，中國政府在疫後會更捍衛一黨專政模式，會變得更進取，英國政府要重新考慮如何應對。情報機構提出的議題包括英國要否限制對關鍵高科技領域企業的收購，及是否要限制中國學生在大學或其他地方接觸到研究。不過，兩個機構仍然認為讓華為參與英國5G建設是正確。MI6同時認為，中國大幅漏報1月新冠肺炎個案及死者人數，評估跟美國中情局相同。

（衛報/金融時報）

（抗疫新階段）