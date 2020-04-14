抗疫外交戰 中俄歐暗較勁 塞爾維亞成軟實力角力場縮影

塞爾維亞總統武契奇3月15日因應新冠病毒疫情，宣布國家進入緊急狀態。同日，歐盟委員會主席馮德萊恩暗示禁止向歐盟境外輸出醫療補給物資。武契奇反應激動，對國民說：「歐洲團結並不存在。那是童話。我給唯一可以提貨幫助的人寫了一封特別信。那就是中國。」

中國隨即作回應，中方6人醫療專家團3月21日飛抵塞爾維亞首都貝爾格萊德，獲總統率內閣成員在機場鋪紅地氈隆重迎接。武契奇還親吻中國國旗，稱中國為塞爾維亞的「兄弟」，他說：「中國專家是戰勝疫情的第一批人，從今以後，他們說什麼，我們就照做。」俄羅斯也派出軍機向塞爾維亞送物資。

中國動作頻頻 西方猜忌

歐盟3月底為塞爾維亞提供了40噸醫療物資，及撥出了遠遠超過中俄總和的9300萬歐元（約7.9億港元）援助，加上過去20年給予塞爾維亞的援助達4.5億歐元（約38億港元）都高出中俄約100倍，可是印象分似乎仍遜於在疫情危急之中高調雪中送炭的中俄。貝爾格萊德街頭近日有着親政府報章贊助、標示「感謝您，習大哥」的醒目廣告。塞爾維亞總理還計劃在疫情過後立碑紀念塞中友誼。

「抗疫外交」被認為是相對「本小利大」的宣傳戰，中國的救援成為西方的注視焦點。中國除塞爾維亞外，還派遣醫療隊前往柬埔寨、伊朗、伊拉克、老撾、巴基斯坦、委內瑞拉、意大利和菲律賓等國，亦向大約90個國家捐贈或出售抗疫物資，以及分享抗疫經驗和知識。路透社說，這些舉措是中國長期努力的舉動之一，旨在對外採取善意的姿態，消除外界對中國日益增長的經濟和軍事實力的擔憂。加拿大阿爾伯塔大學中國學院院長侯秉東（Gordon Houlden）稱，中國毫無疑問會利用新冠肺炎疫情去進一步申張國家利益，「這包括輸出其治理模式，在今次情况下便是傳染病學方法學」。

然而，中方舉動並非一面倒獲好評。德國《世界報》周日報道，德國聯邦憲法保護辦公室確信中國正積極「洗白」，大力宣傳其在協助西方抗疫的工作，建立「可靠伙伴」形象。英國《每日郵報》3月28日援引英國政府人士的話說，相信中國向各國提供的是「掠奪式援助」；法國《費加羅報》同一天也刊登評論，質疑中國以戰勝病毒之姿，掩飾耽誤全球防控疫情時機之責，現在更在吹噓「中國方案」發動輿論反攻戰。

北京強調人道主義施援

對於西方質疑，中國外交部發言人趙立堅上周四（9日）回應時強調，中國是本着投桃報李和人道主義精神援助他國和分享抗疫經驗。

（衛報/路透社/法國國際廣播電台/CNN）

（抗疫新階段）