復任政治局候補委員 金與正上望第二交椅

朝中社昨報道，金與正在上周六的勞動黨中央委員會政治局會議上，事隔一年獲補選為政治局候補委員。她於2017年首次出任政治局候補委員，但去年2月河內美朝峰會破裂後，她在4月召開的勞動黨全體會議被解除候補委員。當時由金正恩為首的33人政治局成員合照，她並無參與。

上年遭撤 韓媒：退一進二

金與正現為朝鮮勞動黨中央宣傳鼓動部第一副部長，官位僅為「次長級」，但今年2月起卻以個人名義，數度發表對韓國、對美國評論，儼如金正恩發言人。此外，金正恩每次視察軍事活動，她都同行。韓國各大報章昨皆認為，其地位是「退一進二」，雖然去年撤去政治局候補委員，但今次當上候補委員不止是象徵意義，還具 「實際權力第二號人物」的意味。

政治局稱難短期消除疫情

另外，勞動黨政治局在上周六的會議上，政治局表明短期內消除新冠肺炎疫情危機「不可能」，呼籲針對疫情擴散，「繼續嚴格實施徹底切斷病毒流入的全國對策方案」。

朝鮮聲稱沒有感染新型冠狀病毒個案，但惹來外界的普遍質疑。

（韓聯社/中央日報）