復任政治局候補委員 金與正上望第二交椅

【明報專訊】朝鮮國務委員長金正恩之妹金與正躋身執政勞動黨中央委員會政治局候補委員，韓國傳媒分析認為，這意味不僅為其兄長的「發言人」，還有確立「權力第二號人物」地位的意味。
朝中社昨報道，金與正在上周六的勞動黨中央委員會政治局會議上，事隔一年獲補選為政治局候補委員。她於2017年首次出任政治局候補委員，但去年2月河內美朝峰會破裂後，她在4月召開的勞動黨全體會議被解除候補委員。當時由金正恩為首的33人政治局成員合照，她並無參與。
上年遭撤 韓媒：退一進二
金與正現為朝鮮勞動黨中央宣傳鼓動部第一副部長，官位僅為「次長級」，但今年2月起卻以個人名義，數度發表對韓國、對美國評論，儼如金正恩發言人。此外，金正恩每次視察軍事活動，她都同行。韓國各大報章昨皆認為，其地位是「退一進二」，雖然去年撤去政治局候補委員，但今次當上候補委員不止是象徵意義，還具 「實際權力第二號人物」的意味。
政治局稱難短期消除疫情
另外，勞動黨政治局在上周六的會議上，政治局表明短期內消除新冠肺炎疫情危機「不可能」，呼籲針對疫情擴散，「繼續嚴格實施徹底切斷病毒流入的全國對策方案」。
朝鮮聲稱沒有感染新型冠狀病毒個案，但惹來外界的普遍質疑。