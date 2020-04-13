阿桑奇匿使館戀律師誕兩子

女方促英當局特准放人 免染疫

現年48歲的阿桑奇2012年起在厄國駐倫敦大使館生活，至去年被捕，因違反保釋條例罪成目前囚於倫敦貝爾馬什監獄（Belmarsh Prison），等候引渡美國聆訊。《星期日郵報》引述一份阿桑奇申請保釋的文件，揭露阿桑奇在大使館藏匿期間，秘密與莫里斯交往，並成功向厄瓜多爾官員隱瞞雙方關係和兒子出生一事。莫里斯受訪承認，2011她與阿桑奇首次會面，當時她為法律研究員，就阿桑奇於瑞典被控性侵一案研究瑞典法律問題，其間兩人成為好友，2015年更發展出親密關係。

2017年，莫里斯誕下兩人的長子加布里埃爾（Gabriel），2019年2月再誕下馬克斯（Max）。她說，現年3歲及1歲的兒子在倫敦醫院出生時，阿桑奇都透過直播見證，她甚至曾帶長子潛入大使館與父親見面，而兩子亦已到過監獄探訪父親。她亦聲稱，美國情報機構曾懷疑加布里埃爾是阿桑奇之子，嘗試從尿布偷取加布里埃爾的DNA。

莫里斯稱，阿桑奇每日被單獨囚禁23.5小時，不能接觸家人或取得所需的醫療協助，希望阿桑奇能循英國政府因應疫情容許部分囚犯暫時獲釋的措施而離開監獄。

阿桑奇預定於5月18日開始接受引渡聆訊，早前法院以阿桑奇有潛逃前科為由，拒絕讓其保釋，亦反對把聆訊押後至9月的要求。

（星期日郵報/法新社）