約翰遜出院 「欠醫護一命」 錄影演說報平安 暗示曾命懸一線

官方別墅休養 暫未復工

55歲的約翰遜3月27日確診,此後咳嗽高燒不退,上周日(4月5日)送入倫敦聖托馬斯醫院,到上周一傍晚更要移送深切治療部。官方解釋指是以防萬一,並接受「標準供氧治療」,毋須插喉或使用呼吸機。之後約翰遜狀况轉佳,開始退燒後,上周四送回普通病房,到昨日終可出院。

讚兩外來移民護士守護48小時

約翰遜前晚先發表書面聲明,形容自己「欠了NHS員工一命」,再多的感謝也不夠。到出院後他再錄影演講,又一次感謝NHS及醫護人員,尤其點名兩名分別來自新西蘭和葡萄牙的護士,還暗示自己曾命懸一線,「我希望他們(其他醫護人員)不會介意我特別提到兩名護士,他們在我病牀邊守候48小時,當時情况或隨時以不同方向發展(things could have gone either way)」。他同時感謝身處英國的每一個人,指他們遵守保持社交距離的指引,重申「留守家中、拯救生命」(Stay Home, Save Lives)的口號,相信全國的付出會有回報。

儘管如此,約翰遜的內閣同僚卻一再惹惱NHS員工。衛生大臣夏國賢再次質疑醫護人員過度使用個人防護裝備(PPE),惹來醫護不滿。英國皇家護理學院秘書長金尼爾(Dame Donna Kinnair)反擊稱,再多的PPE,也永遠不會比醫護人員的生命珍貴,強調PPE不足的事實。

英染疫死亡人數突破1萬

內政大臣彭黛玲出席國會聽證會時,被問及會否為醫護員工及其家人缺乏「必須的PPE」而道歉,她只稱如果有人認為PPE供應有不足之處,她會感到「抱歉」(sorry),但堅稱正經歷前所未有的全球大流行疫情,需求超乎預期。

英國染疫死亡人數突破1萬,衛生部最新公布數字,指截至上周六的下午5時,累計染疫死亡人數為10,612,比前一天多737人;累計確診人數則為84,279。

(衛報/路透社/每日郵報)

(抗疫新階段)