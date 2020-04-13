約翰遜出院 「欠醫護一命」 錄影演說報平安 暗示曾命懸一線

官方別墅休養 暫未復工

55歲的約翰遜3月27日確診，此後咳嗽高燒不退，上周日（4月5日）送入倫敦聖托馬斯醫院，到上周一傍晚更要移送深切治療部。官方解釋指是以防萬一，並接受「標準供氧治療」，毋須插喉或使用呼吸機。之後約翰遜狀况轉佳，開始退燒後，上周四送回普通病房，到昨日終可出院。

讚兩外來移民護士守護48小時

約翰遜前晚先發表書面聲明，形容自己「欠了NHS員工一命」，再多的感謝也不夠。到出院後他再錄影演講，又一次感謝NHS及醫護人員，尤其點名兩名分別來自新西蘭和葡萄牙的護士，還暗示自己曾命懸一線，「我希望他們（其他醫護人員）不會介意我特別提到兩名護士，他們在我病牀邊守候48小時，當時情况或隨時以不同方向發展（things could have gone either way）」。他同時感謝身處英國的每一個人，指他們遵守保持社交距離的指引，重申「留守家中、拯救生命」（Stay Home, Save Lives）的口號，相信全國的付出會有回報。

儘管如此，約翰遜的內閣同僚卻一再惹惱NHS員工。衛生大臣夏國賢再次質疑醫護人員過度使用個人防護裝備（PPE），惹來醫護不滿。英國皇家護理學院秘書長金尼爾（Dame Donna Kinnair）反擊稱，再多的PPE，也永遠不會比醫護人員的生命珍貴，強調PPE不足的事實。

英染疫死亡人數突破1萬

內政大臣彭黛玲出席國會聽證會時，被問及會否為醫護員工及其家人缺乏「必須的PPE」而道歉，她只稱如果有人認為PPE供應有不足之處，她會感到「抱歉」（sorry），但堅稱正經歷前所未有的全球大流行疫情，需求超乎預期。

英國染疫死亡人數突破1萬，衛生部最新公布數字，指截至上周六的下午5時，累計染疫死亡人數為10,612，比前一天多737人；累計確診人數則為84,279。

（衛報/路透社/每日郵報）

（抗疫新階段）