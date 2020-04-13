約翰遜出院 「欠醫護一命」 錄影演說報平安 暗示曾命懸一線

【明報專訊】感染新型冠狀病毒後一度須入醫院深切治療部觀察的英國首相約翰遜昨日已經出院，隨即發表錄影演說，稱難以形容國民保健服務（NHS）對他的救命之恩，暗示自己曾在生死邊緣徘徊。首相府確認，約翰遜將先往契克斯首相官方別墅休養，暫時不會正式恢復辦公。
官方別墅休養 暫未復工
55歲的約翰遜3月27日確診，此後咳嗽高燒不退，上周日（4月5日）送入倫敦聖托馬斯醫院，到上周一傍晚更要移送深切治療部。官方解釋指是以防萬一，並接受「標準供氧治療」，毋須插喉或使用呼吸機。之後約翰遜狀况轉佳，開始退燒後，上周四送回普通病房，到昨日終可出院。
讚兩外來移民護士守護48小時
約翰遜前晚先發表書面聲明，形容自己「欠了NHS員工一命」，再多的感謝也不夠。到出院後他再錄影演講，又一次感謝NHS及醫護人員，尤其點名兩名分別來自新西蘭和葡萄牙的護士，還暗示自己曾命懸一線，「我希望他們（其他醫護人員）不會介意我特別提到兩名護士，他們在我病牀邊守候48小時，當時情况或隨時以不同方向發展（things could have gone either way）」。他同時感謝身處英國的每一個人，指他們遵守保持社交距離的指引，重申「留守家中、拯救生命」（Stay Home, Save Lives）的口號，相信全國的付出會有回報。
儘管如此，約翰遜的內閣同僚卻一再惹惱NHS員工。衛生大臣夏國賢再次質疑醫護人員過度使用個人防護裝備（PPE），惹來醫護不滿。英國皇家護理學院秘書長金尼爾（Dame Donna Kinnair）反擊稱，再多的PPE，也永遠不會比醫護人員的生命珍貴，強調PPE不足的事實。
英染疫死亡人數突破1萬
內政大臣彭黛玲出席國會聽證會時，被問及會否為醫護員工及其家人缺乏「必須的PPE」而道歉，她只稱如果有人認為PPE供應有不足之處，她會感到「抱歉」（sorry），但堅稱正經歷前所未有的全球大流行疫情，需求超乎預期。
英國染疫死亡人數突破1萬，衛生部最新公布數字，指截至上周六的下午5時，累計染疫死亡人數為10,612，比前一天多737人；累計確診人數則為84,279。