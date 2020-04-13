美破天荒50州進重災狀態 死亡人數超意國 全球最多

美國前日染疫死亡人數達2057，累計總數19,648，超越了19,468人的意大利，成為全球之最。儘管以人均死亡數字計，美國仍低於意大利，但部分專家警告，美國地理上較廣和人口密度相對低的優勢本身已有抑制疫情擴散速度，其死亡數字仍令人憂慮。意大利人均死亡數字是每10萬人有約32人死，美國的數字是每10萬人約6人死。

特朗普前天接受霍士新聞專訪時稱，是否決定結束封城是「最艱難」的事，但打算「近期內」作出決定，聲言決定會根據「許多事實，還有直覺」，強調民眾希望返去工作。但他再度被揭發可能一早知道疫情嚴峻而選擇漠視，《紐約時報》報道稱退伍軍人部高級醫療顧問默徹爾（Carter Mecher）早在1月28日晚已發送電郵予政府和大學的公共衛生專家，警告疫情感染人數已看來難以相信，但即使政府內部也有類似擔憂聲音，特朗普依然唱淡疫情。

另一邊廂，美國紐約州長科莫和紐約市長白思豪因復課問題再度打對台。白思豪上周六（11日）早上宣布，準備要紐約市內110萬名學生休課至6月本學年完結。但科莫不久在記者會稱，休課事宜是由他拍板，白思豪說的只是「個人意見」。

紐約州長市長再因復課打對台

紐約州目前暫訂4月29日復課，在疫情嚴峻下或須再度延期。關閉學校本來是紐約市可自行決定之事，但科莫上月18日簽署行政命令，要求地方政府的法令須得州政府批准。科莫一方堅持，學曆事宜是州政府負責在全州協調，並非市長權限，而且質疑紐約市政府直至白思豪宣布前數分鐘才知會州政府。截至上周六，紐約州和紐約市的確診數字分別為181,825和98,715，死亡數字則分別為8650和6367。

（紐約時報/路透社/CNBC）

（抗疫新階段）