吝嗇醫療投資 疫下「無處可逃」

推動改革契機

非洲醫療系統資源不足向受詬病。世界衛生組織（WHO）2017年報告指出，非洲52國領袖曾於2001年簽訂阿布賈宣言（Abuja Declaration），承諾每年將國內生產總值（GDP）的15%投放於醫療系統，迄今只有少數國家落實承諾，包括坦桑尼亞、盧旺達、贊比亞等，但其餘大部分國家遠未達標，例如尼日利亞的醫療預算不足GDP的6%而且主要用於支付薪金。美國布魯金斯學會去年3月亦發表報告，指出2015年非洲的疾病負擔（衛生問題的衡量標準，涉及相關財政成本、死亡人數等指標）達全球的23%，但同年醫療預算只及全球的1%，按人均計算全球其他地區的醫療預算比非洲高10倍。

烏干達歌手兼地方議會議員Bobi Wine指出，許多非洲國家領袖從未重視國內醫療系統，「每當他們或其子女生病，他們便選擇到國外求醫」。他說，官員到海外就醫所花的公帑，足以讓本地醫院增購許多現代醫療器材，例如今次疫情所需的呼吸機，他形容多年的忽視已令缺乏醫療資源的公立醫院變成「死亡陷阱」。

英聯邦醫療協會主席埃納布利利（Osahon Enabulele）表示，如今全球疫情令非洲領袖「無處可逃」，人民不會再容忍領袖忽略國內醫療，疫情過後勢將出現改革呼聲。

（CNN）

（抗疫新階段）