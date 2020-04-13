兩種病毒一蝗禍 非洲3災臨門 疫情阻抗災物流 恐爆人道災難

之前一場的東非蝗災去年6月爆發，迄今尚未完全停止擴散全球的步伐，東非如今再醞釀新一波威力更大的蝗禍。聯合國糧食及農業組織上周末預測，第二波東非蝗災的破壞力要比第一波還強20倍；數以十億計的蝗蟲幼蟲正在索馬里的孵化地飛來飛去，尋找隨着4月開始的雨季而湧現的鮮嫩植被。覆蓋面僅逾1/3平方英里的蝗蟲群，就能吃掉3.5萬人的一天食糧。這對非洲數百萬人的糧食安全與生計，將構成「前所未有威脅」。

新一波蝗災破壞力強20倍

肯尼亞、埃塞俄比亞、南蘇丹、烏干達等東非廣大地區均表擔憂。在吉布提、厄立特里亞、坦桑尼亞和剛果，也都看到了蝗蟲群。一名烏干達農夫稱眾人都在談論蝗蟲，說：「有些人甚至會跟你講，蝗蟲比新冠病毒更具破壞力。」

蝗蟲湧現既因氣候變化，亦因冠狀病毒大流行。非洲多國自2月起相繼為了控疫封鎖邊境乃至實施居家令， 拖延派遞足以撲滅蝗蟲的殺蟲劑，農民亦無法在屋外聚集以集體敲鍋、吹哨、擲石等土法來驅趕蝗蟲。

結果驅不了蝗蟲，亦防不了病毒。據非洲疾病控制及預防中心資料，非洲52國新型冠狀病毒感染個案迄上周六達13,145宗，造成逾700人死亡。

伊波拉未完 新冠病毒又至

然而，非洲更大的問題是醫生少，呼吸機更少，醫療衛生缺乏資金完善架構，尚且無法擺脫愛滋病毒、瘧疾、肺結核、霍亂及營養不良纏擾，面對無形的新冠病毒蔓延，多國俱擔心醫療不堪重負。更甚是，剛果民主共和國上周五再錄得新的伊波拉個案，未能正式宣布結束2018年8月以來的致命傳染病疫情，成為隱患。當富國既未能一時三刻從新冠疫情中恢復過來，非洲更難爭取國際援助抵禦連串疫情災厄。

有公共衛生人員估計新冠病毒可能會感染1/4或以上的非洲人口，病例或多達2.5億。協助領導利比里亞應對2014年西非伊波拉疫情的布朗（Jerry Brown），現正幫助該國應付冠狀病毒的潛在爆發。他說：「大多數非洲國家，即使不是全部，都沒有消除這種流行病所需的東西。」非洲人道救援組織CARE總監內勒-恩古吉（Emma Naylor-Ngugi）：「我們不知道是否有國家抵受得了。很難不設想，這片大陸遍地發生毁滅性的長期人道危機。」

（時代/福布斯/全國廣播公司/紐約郵報/BBC）

（抗疫新階段）