宿敵合作 蘋果Google研追蹤技術 藍牙交換個人數據 接觸者確診即通知

新冠病毒疫情蔓延全球，各國要重啟經濟又要確保疫情受控，不少公共衛生官員視追蹤確診者的接觸史為關鍵。蘋果公司（Apple）與Google是目前兩大流動作業系統iOS和Android的開發商，市佔率達99%，兩大巨擘聯手開發追蹤技術，被指為公共衛生官員提供了寶貴的技術支援。

跨平台互通5月推出API

蘋果與Google開發的接觸者追蹤技術將利用現有藍牙技術，追蹤電子產品之間的距離。按技術原理，用戶啟用追蹤程式後，程式就會記錄用戶方圓6呎其他用家的資料，程式會要求用家萬一確診就要透過程式匯報。有關資料會上傳中央資料庫，其他人在下載資料庫時就會收到警告。兩家公司公布的草擬文件顯示，存有感染風險的用戶手機將推送警示訊息，例如「警告：你最近曾密切接觸2019新型冠狀病毒檢測呈陽性反應的人士」。中央資料庫會按確診者過去14日的定位資料，向高危者發出警告，讓他們選擇作檢測或自我隔離。

蘋果與Google在聲明中表示，5月將公開應用程式介面（API）及作業系統層技術（operating system-level technology），讓各國衛生部門的應用程式可在Android與iOS裝置互通；未來數月，兩家公司將把這項功能推廣到更多使用藍牙技術的接觸者追蹤平台。

成功與否取決三大要素

《華盛頓郵報》稱，這項技術雖解決跨平台整合難題，但能否成功仍要視乎公共衛生部門是否能及時推出程式、有多少用戶使用、病毒檢測又能否普及等。用戶也必須自願輸入個人醫療資料，但可能有私隱憂慮。

蘋果與Google強調，以用戶私隱與安全為設計核心。兩公司更罕有釋出部分程式碼，供研究人員分析。程式碼顯示，只要用戶選擇刪除程式，所有資料也一併刪除，也沒有連結兩家公司的廣告業務。另外，技術沒使用衛星定位資料，用戶的個人資料亦將匿名，希望降低用戶戒心。

星洲推類似程式 使用率僅12%

中國大陸和新加坡等已推出類似追蹤程式，捷克亦稱打算本月內推出類似程式，英國、德國和意大利也正研發追蹤工具。新加坡正式的使用率目前只有12%，被指效用一般。

（華爾街日報／衛報／路透社）

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