美媒：白宮研另起爐灶 取代世衛

特朗普暗示本周「斷水」

特朗普日前就新型冠狀病毒疫情批評世衛太遲發警告和「非常以中國為中心」，上周五暗示本周將宣布暫停資助世衛，「如你們所知，我們每年會給他們約5億美元（約39億港元）。我們下周將討論這個問題。」

Politico引述消息人士稱，華府官員已開始草擬信件，當有關方面作出決定後，會宣布美國暫停資助世衛及相關的泛美衛生組織。草擬文件亦着國務院、美國國際開發總署（USAID）及其他政府機機將原來提供世衛的資金轉撥給現有的替代組織。報道指出，美國可能僅暫停提供部分用途的資金，又或者當情况緊急而只有世衛才能提供所需服務時，按個別情况決定是否資助。

報道亦引述兩名知情人士稱，部分特朗普的幕僚建議以聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）模式，建立能夠取代世衛的機構。

UNAIDS成立於1990年代中期，其成立正是因為世衛處理愛滋病疫情的方式引起不滿。知情人士並稱，大力推動暫停資助世衛及另設替代機構的，是白宮的政治任命官員，包括國家安全委員會成員，當中不少人是對華鷹派。

（Politico）

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