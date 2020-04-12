《華郵》：重啟任務 白宮卸各州

聯邦欠統籌 州長專家自發合作

《華郵》引述特朗普政府官員透露，白宮打算將重啟社會活動的責任推給各州長。美國疾病控制及預防中心（CDC）前主任弗里登（Tom Frieden）批評說：「這種缺乏組織的程度實在令人吃驚。」他指出，聯邦政府已浪費了整個2月和3月，未能提供足夠檢測工具、呼吸機及防護裝備，到了4月還是沒有做該做的事。

報道指出，暫時未知在沒有聯邦政府支持下，地方政府控疫計劃能否成功成疑，例如要大規模追蹤相關接觸者，不少地方衛生部門欠缺所需人員、金錢和培訓。上周五發表的一份報告顯示，約翰霍普金斯衛生安全中心、州和地方衛生官員協會估計需要再追蹤10萬名接觸者，並要求國會提供36億美元緊急資金。

總統特朗普的「保持社交距離」指引4月30日屆滿。他上周五表示，本周會公布成立「重啟國家委員會」，由商界和醫療界領袖組成，協助他確定何時重啟國內經濟活動，但承諾會先聆聽衛生官員意見。在疫情重災區紐約州，州長科莫表示，放寬任何防疫措施前，需要數以百萬計紐約人接受檢測。得州州長阿博特（Greg Abbott）上周五則表示，本周會頒布一項行政命令，列出重啟部分商業活動的方針。

美死亡人數全球最高

美國上周五（10日）新增2,108人死於新冠肺炎，是全球首個單日死亡人數超過2,000人的國家，死亡人數周六亦超過意大利，成全球最高。

（華盛頓郵報/衛報）

（抗疫新階段）