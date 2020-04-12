急重啟經濟 美英意法研頒「免疫證」 持證者率先復工 專家憂抗體檢測成效

福奇（Anthony Fauci）上周五接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，被問及華府會否向有新冠病毒抗體的人發放「免疫證明」時，他表示有可能。他進一步稱，在全國範圍推行抗體檢測是現正討論的多個方案之一。他說，要考慮重啟經濟活動，了解病毒滲透社會的程度非常重要。食品及藥物管理局（FDA）本月初首次對用於檢測新冠病毒抗體的血液檢查授予緊急授權，國家衛生研究院上周五亦宣布將為1萬名健康的志願者進行檢測。福奇預料最快一周，將有大量檢測可供公眾使用，但強調專家不會忽略病毒檢測，兩者將同步進行。

美1萬健康者試血清檢測

血清學檢測的原理是尋找受試者的血液中有否存在抗體，了解他是否曾被感染並有一定水平的免疫力。這有助政府安排免疫的人率先復工，或讓醫院能按感染風險更有效分配人手。德國已開始試行抗體檢測，如波恩大學研究團隊在疫情嚴重的西北部小鎮甘格爾特（Gangelt）為1000人進行測試，最終在2%人體內檢測到新冠病毒，有14%人則有抗體，消除重疊的個案後，團隊推算該鎮有15%居民已感染過病毒。《華爾街日報》稱，英國、意大利及法國等國官員亦有討論發放「免疫證」。

病毒株或變異 舊抗體未必有效

惟抗體檢測的成效受質疑，例如未知其病毒株會否像季節性流感般不斷變異，現有抗體未必對新病毒株有效，有些類型的抗體亦會隨時間減弱。福奇上周三接受美國醫學會期刊總編輯鮑赫納（Howard Bauchner）訪問時，認為新冠病毒至今似乎變異不大，估計在2至3月受感染後康復的人，有可能在9至10月依然免疫。惟上海復旦大學一份未經同儕審閱的初步研究指出，部分康復者體內的抗體水平或不足以防範二度感染。研究團隊分析175名康復者的血液樣本，發現有三分一人體內的抗體值異常低，有10人甚至低到無法偵測。

檢測準確性亦是一大問題，英國政府早前向東南亞供應商訂購數百萬套家用抗體檢測，惟牛津大學發現，檢測的結果不夠準確，促使政府上周初撤回方案。

史丹福大學傳染病學家班大衛（Eran Bendavid）認為，這類血清學檢測早期或有助更有效衡量社區傳播，而非確定受試者是否完全免疫。對於不少感染者只有輕微甚至沒有症狀，因而沒接受病毒檢測，抗體檢測有助全面了解傳播程度及推算更準確死亡率。

（Politico/華爾街日報/紐約時報）

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