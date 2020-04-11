封城停擺 印度空氣變清新

印度的確診人數已逼近6000人。總理莫迪3月24日因應疫情宣布全國封鎖21天，陸空交通停運，工廠及燃煤發電廠停產，當地空氣質素隨之大幅改善。印度中央污染控制局指出，全國共85個城市在封鎖首周空氣污染有所改善，在103個監測城市中，空氣質素達滿意水平的由以往的一半增至近九成。其中污染嚴重的首都新德里在全國封鎖首天，可吸入懸浮粒子（PM10，即直徑在10微米以下的粒子）水平大減44%，上周的空氣質量指數為95，遠低當地每月平均值161。旁遮普邦城市賈朗達爾（Jalandhar）封鎖後17天裏，更有多達16天空氣質素達良好水平，視野良好至足以看見200公里外的喜馬拉雅山脈，有居民形容情况為近30年來首見，相片在社交網站瘋傳。

環保組織憂重啟經濟後變本加厲

今年2月公布的2019年全球空氣質素報告指出，全球污染最嚴重的20個城市中14個位於印度，但至周二（7日）下降至只餘2個上榜。環保組織Care For Air創辦人拉瓦卡雷（Jyoti Pande Lavakare），空氣質素在全國封鎖後大幅改善，反映許多空氣污染源自人類活動，雖然叫停經濟活動來改善空氣質素長遠並不可取，但亦證明只要有心，空氣污染問題仍有解決的可能。她亦預期，當局經濟活動重啟後可能為催谷經濟而放寬排放廢氣限制，警告污染會較原本更嚴重。

（CNN/彭博社）

（抗疫新階段）