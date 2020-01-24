約翰遜好轉離ICU 父指「差點為團隊犧牲」

首相府：可下牀短暫行走

約翰遜周日因症狀持續而入院，翌日轉往深切治療部，度過3晚。首相府發言人周四稱他「精神極佳」，正處於早期康復階段，周五稱約翰遜已可下牀短暫行走，並可與醫生交談。

另外，一名曾公開要求約翰遜為醫護提供足夠個人防護裝備的醫生，周三染疫身亡。53歲的喬杜里（Abdul Mabud Chowdhury）上月在Facebook向約翰遜發表公開信，稱醫護「必須使用合適的個人防護裝備和補救措施，才可在這場全球災難中保護自己及家人」。他工作的醫院位於倫敦哈克尼區，區長格蘭維爾（Philip Glanville）形容他是「英雄」，並指他的死喚起醫護檢測及防護裝備不足的問題。

曾去信約翰遜索裝備 醫生染疫亡

《衛報》報道，多間護老院報告有院友確診或懷疑死於新冠病毒，但未被列入官方數據，例如英國最大的慈善護理機構MHA稱，過去3周或有逾120名住戶染疫死亡。英格蘭護理協會（Care England）則估計，死亡人數或接近千人。

目前衛生部每日公布的死亡人數，只與國民保健服務（NHS）醫院有關，國家統計署則於本周起發布英格蘭和威爾斯護老院的死亡數據，但目前只顯示截至3月27日的一周有20人死於新冠病毒。不少專家質疑這個數字未夠及時，低估疫情對護老院的影響。

（衛報/獨立報/路透社）

（抗疫新階段）