不滿安倍歎慢板 東京都促關6類場所

籲食肆晚上8時關門

東京都昨日有189人確診，單日升幅連續3日破紀錄，累計有逾1700宗病例。小池昨日要求6類場所停業，包括網吧、酒吧、卡拉OK等娛樂設施；體育館、泳池、彈珠機店等運動及休閒設施；戲院及劇場；大學、專門學校及補習班等教育場所；公共會堂、展覽廳、博物館等展覽場地；以及其他提供非必要商品或服務的商業設施。

維持社會的必要設施，則不在停業要求之列，如藥房、百貨公司、超市、便利店、酒店、公共交通及物流、工廠、傳媒、殯儀業、理髮及美容業等。食肆亦屬必要設施，但被要求配合避免夜間外出的呼籲，縮短營業時間為早上5時至晚上8時，並於晚上7時起停止賣酒。她重申不會限制市民出門購買必需品或到醫院，呼籲民眾不要囤積物品。

要求無約束力 補貼3.5萬

都政府會向全面配合休業要求的中小企業發放補貼，每間公司可獲50萬日圓（約3.5萬港元），持有兩間店舗或以上的公司則可獲100萬日圓。停業要求不具約束力，但預料補貼措施可鼓勵更多企業合作。

首相安倍晉三周二對東京都等7個地區頒布緊急狀態宣言，效力持續至下月6日。其餘6個地區各自就停業要求表態，例如大阪府昨日公布行業名單，內容與東京都大同小異，但下周一才會決定是否提出停業要求，知事吉村洋文坦言，政府難以負擔大範圍的賠償。千葉縣知事森田健作則表示因應財政等因素，暫不會像東京都般要求停業。

安倍宣布緊急狀態後，小池曾批評只要求民眾盡量留在家中並不足以抗疫，強調應限制使用可能引發集體感染的設施。不在緊急狀態範圍內的愛知縣、岐阜縣及三重縣，昨日亦自行頒布緊急狀態；京都府則指過去一周感染途徑不明的個案大增，要求中央政府將該地納入緊急狀態範圍。

（NHK/讀賣新聞/SankeiBiz）

（抗疫新階段）