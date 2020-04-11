死人太多 紐約挖大坑公葬

紐約州周四確診人數增加約1萬人，達到159,937人，超越全球疫情第二嚴重的西班牙（約15.3萬宗確診）。雖然紐約州死亡人數至今只有約7,000，仍遠低於西班牙和意大利，但周四的過去24小時錄得799宗死亡病例，連續3日新高。

死亡病例連續3日新高

無人機周四拍得的影片顯示，在紐約布朗克斯（Bronx）區對開赫特島（Hart Island）一座市政府管理的無名公墓，工人忙於將棺木下葬，路透社稱可見有40具棺木埋葬。該處自19世紀起便專門埋葬沒人認領遺體或家人無力殮葬的死者，政府表示，以往只會每周進行一次落葬，埋葬25具屍體，現在增至每周5次，每次埋24具。工作本來由囚犯進行，但現在因工作量太大，已改為外判。當局稱，下葬死者的具體死因要翻查紀錄，但相信部分落葬是疫情催生的。

特朗普：相信疫情已見頂

美國現時有約46萬宗確診個案，逾1.6萬人死亡。國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）周四表示，根據最新估算，美國最終因新冠肺炎死亡的人數相信約6萬人，較3月尾時他警告說的10萬至20萬人少。總統特朗普亦表示，相信疫情已到達高峰，部分地區甚至已開始緩和。紐約州州長科莫周四說，雖然死亡人數繼續破頂，但單日入院人數已因社交限制而回落。

美現疫情「新熱點」

不過，美國正出現疫情「新熱點」。白宮疫情應對協調官比爾克斯（ Deborah Birx）稱，首都華盛頓地區、馬里蘭州的巴爾的摩地區、賓夕法尼亞州的費城地區新冠肺炎確診病例均呈上升趨勢。麻省理工學院、哈佛大學、哈佛醫學院屬下的布里格姆婦女醫院（Brigham and Women's Hospital）和初創企業Biobot Analytics於3月18至25日進行的分析則發現，東北部麻省一座污水處理廠內污水的新冠病毒水平超出估計，相信實際感染人數遠超官方數字。

（BBC/路透社）

（抗疫新階段）