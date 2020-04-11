歐元區終敲定4.2萬億救市方案 南北分歧未解 「馬歇爾計劃」難關重重

歐元區財長經歷又一輪馬拉松式會議後，主席兼葡萄牙財長森特諾終在周四晚10時宣布終達成協議。德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）形容協議象徵着「歐洲團結及力量的美好一天」。救市方案主要措施包括：兩周內在「歐洲穩定機制」（ESM）因應疫情調整各國的信用額度；提升歐洲投資銀行（EIB）的借貸能力，建立一項總值250億歐元的泛歐保證基金，從而協助中小企融資；支持創立臨時借貸，以資助由歐盟委員會提出、總值1000億歐元的全新失業救濟計劃「緊急狀態下的失業風險支援」（SURE）。財長另外同意設立「臨時、針對性」的復蘇基金，但規模和資金來源問題仍未解決。

北歐重財政紀律 南歐倡刺激經濟

財長會議最近數周多次開會，卻遲遲無法就救市及未來刺激經濟方案達成共識。以德國和荷蘭為首的北歐派向來重視財政紀律，尤其憂慮債務危機重臨，但以法國、西班牙和意大利帶頭的南歐派則主張增加政府開支以刺激經濟，主張推出「冠狀債券」（corona bond，取名自疫情肇因的冠狀病毒）集資振興疫後經濟，但德、荷反對。

意大利和西班牙等南歐國家在今次疫情中受創最深，歐盟未有及時協助已早受詬病，意大利駐歐盟大使上月便曾控訴德法沒有協助意大利，質疑損害歐洲團結。意大利總理孔特周四早上重申，這是「歐洲存亡的巨大挑戰」，警告如果說歐洲未能提出充分的貨幣和財政政策，以應對二戰以來的最大挑戰，那不止是意大利人，歐洲人都會深感失望。

默克爾做和事老 說服意荷讓步

德國總理默克爾周四先後跟孔特和荷蘭首相呂特通電話，說服兩人讓步。默克爾稱跟孔特承認「歐洲團結的迫切需要」，認同歐洲正經歷最艱難時刻，但也重申不同意共同發債，孔特妥協。路透社引述官員指，默克爾又促呂特停止封殺協議，荷蘭也在部分要求得到滿足後放手。

不過5000億歐元救市方案過關，不代表歐洲可暫時放下分歧，首先是「債務共同化」（debt mutualisation）爭議未平息（見另稿），其次是因應歐盟最高層的主張，下一階段財政預算、即2021至2027財政年期的「多年度財務框架」（MFF）勢成歐洲版的「馬歇爾計劃」，或成南北歐另一戰場。

西班牙首相桑切斯和歐盟委員會主席馮德萊恩周日分別在德國報章《法蘭克福匯報》和《周日世界報》刊文，前者主張債務共同化以及用於重建歐洲經濟的新馬歇爾計劃，後者倡議更具體，點名指即將開始商討的歐盟新一輪七年預算方案，應成為歐洲版馬歇爾計劃。二人皆聲言要尋求化危為機，建立更團結強大的歐盟。

馮德萊恩：投資會團結數代人

MFF是歐盟長期預算，為歐盟整體以及特定範疇的支出設上限，年限通常為7年，旨在釐清歐盟支出的政治優次和確保預算紀律等。下一階段為2021年至2027年，歐委會即將提交全新的MFF提案，待歐洲理事會拍板，但2月歐盟峰會在商談30小時後，在MFF問題上仍進展遲緩，迄今還未另訂新日期再討論。

《金融時報》形容，歐委會以MFF化身「馬歇爾計劃」的構想，旨在利用歐盟的強大信貸評級籌集新資金，以協助受疫情重創的成員國重建經濟。預算專員哈恩承認，盼暫撤預算上限，以讓歐委會增加集資額。馮德萊恩稱，要以團結和度身訂做的方式推行，藉此重建歐盟內部的凝聚力，「今日為避免更大災難而投資的好幾百億（歐元），將會把數代人團結起來」。

（金融時報/路透社）

（抗疫新階段）