譚德塞罵完特朗普轟台灣

稱病毒政治化 被罵「黑鬼」

特朗普周二狠批世衛「非常以中國為中心」，威脅要重新審視美國對世衛的捐獻。譚德塞翌日在網上記者會回應，敦促政界將目標放在拯救生命，不要把新型冠狀病毒政治化，作為政治加分的手段，否則如同玩火自焚，亦會有更多人因疫症而死。特朗普同日稍後反擊說：「當他說政治化時他就是在政治化（病毒）……當看到他們（世衛）跟中國的關係，我無法相信他會去說什麼政治問題。」

譚德塞周三亦罕有指控台灣，聲言「逾兩三個月前」出現「來自台灣」對他的死亡威脅和種族主義羞辱，「叫我做『黑鬼』（negro）」。他稱因「受夠了」而公開事件，又指摘台灣外交部清楚事件卻未有劃清界線，甚至在羞辱攻擊氾濫之際亦開始批評他。

台外交部批子虛烏有

台灣政府隨即否認指控，外交部批評譚德塞說法是子虛烏有，表示強烈不滿和高度遺憾。總統蔡英文亦表強烈抗議，並公開邀請譚德塞訪台考察當地如何在歧視和孤立中堅持貢獻國際社會。

（CNBC/路透社/中央社）

（抗疫新階段）