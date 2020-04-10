研究：紐約病毒大多歐洲傳入 基因庫溯源仍指向中國

病毒在複製和傳播過程不時會出現基因突變，這些突變特徵成為追尋病毒傳播源頭的線索。自從中國和澳洲科學團隊在1月公布首份新冠病毒基因組數據，目前全球各地研究員已排序出逾3000種不同版本。

紐約大學朗格尼醫學中心基因組技術中心總監埃吉（Adriana Heguy）及紐約西奈山伊坎醫學院基因專家范貝克爾（Harm van Bakel）分別帶領研究團隊，以當地確診者的病毒基因組突變特徵追蹤疫情重災區紐約市的病毒來源。

早於特朗普封關前傳入

紐約3月1日出現首宗確診，至今感染者迫近8萬。埃吉團隊分析了3月初取得的75名紐約確診者的病毒樣本，與現有全球病毒基因庫的資料比對，發現當中約三分之二相信源自英國、法國、奧地利等歐洲地，最少一名無外遊史的患者與英國傳播中的病毒有關，或是與來自英國的旅客接觸後染病。此外有病人的病毒基因與美國西岸的患者病毒基因有關，亦有部分直接源自亞洲。

范貝克爾團隊與則追查所屬醫院確診病人的基因組，發現最少有7個不同的病毒族群流入紐約造成疫情，大部分來自歐洲，相信1月底至2月中病毒已悄悄在全球傳播。

各國未積極檢測 釀災難

目前科學界普遍相信新冠病毒最早於2019年底在中國從蝙蝠輾轉傳染至人類。美國今年1月31日因應中國疫情，宣布禁止曾在14天內前往中國的旅客入境，至3月11日再向大部分歐洲國家實施入境禁令，惟無阻美國疫情爆發。專家認為，今次研究結果反映各地旅客早已不自覺令疫情擴散。埃吉稱，如各國在得知中國傳出疫情後積極檢測，或能及早找出隱形患者，阻止如今的災難。

（彭博社/紐約時報）

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