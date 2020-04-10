柏林「閃電」派錢 審批靠誠信

網上輪籌 5天內收錢

自僱攝影師博斯泰特（Laurenz Bostedt）自政府上月喊停公眾活動，攝影工作一個個取消，失去收入，他雖然做兼職依然入不敷出。柏林3月27日開始接納援助申請，他便依程序在網上登記拿籌，取得近25700的籌號，30小時後即收到電話通知輪到他申請。遞交表格等資料後兩天，3月31日他就收到5000歐元（近4.2萬港元）。他說：「我們柏林人全都挺驚訝。政府執行（派錢）驚人迅速，而且統籌乾淨利落，井井有條。」

提交基本資料 事後核查

柏林的藝術家、時裝設計師、電腦程式員、髮型師、網頁設計師、咖啡店東主、俱樂部經營者等小東主和自僱人士，佔了所有行業的四分之一。他們的生意規模太小，並不符合聯邦政府援助申請，柏林遂設立能迅速提供現金流的救助專案。當局簡化了申請和審批流程，仰賴申請者「誠實」，只需審閱申請者的稅務編號和一些基本事實就撥款，只是警告，一經發現作出虛假申請，有關人士必須歸還款項。柏林文化部長萊德勒（Klaus Lederer）說：「柏林富活力而卓越，居功於各創意範疇藝術家們的奉獻。新冠病毒大流行導致數之不盡的文化活動取消和文化場所關閉，是對他們許多人的存亡威脅。」他指迅速撥款，部分是為了確保申請人可繳付4月份租金。

（紐約時報）

（抗疫新階段）