4超市職員病亡 僱員心慌僱主憂難請人

時薪加碼 僱員寧失業不「搏命」

最近美國接連有大型連鎖超市公布有員工確診新冠肺炎後死亡，Trader Joe's及 Giant各有一名員工最近兩周病逝，沃爾瑪（Walmart）上月底亦有兩名僱員死亡。在超市希望快速增聘人手期間，有業內專家指員工確診及死亡人數上升令超市難以維持業務及增聘員工。

聯邦最低工資為每小時7.25美元（約57港元），個別州份可達15美元（約117港元）。不少超市在疫情下都將時薪增加兩美元（約15.6港元），但找人手日趨困難。分析員倫珀特（Phil Lempert）指出，超市最大錯誤之一是初時不准員工戴口罩和手套，現在才開始主動提供保護，但現在不少人寧願失業都不想冒險。

部分超市最近開始加強防疫措施，例如在收銀處裝透明膠板、要顧客排隊時彼此保持6呎距離等。沃爾瑪等大型超市亦開始在員工上班前探熱，並為員工提供口罩及手套。

（華盛頓郵報）

（抗疫新階段）