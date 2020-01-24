美放寬必要員工復工 防人手荒 基層難留家工作顯職場不公 民主黨人倡設「英雄基金」補貼

CDC：接觸者沒病徵可返工

CDC原本的指引建議若員工在6呎距離內接觸過感染者，就應居家隔離14天，但當局周三放寬有關條件，指從事醫療及食物供應等必要行業的員工，沒出現病徵的話亦可復工。CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示，新指引旨在避免必要的勞動力出現短缺，又指這些員工應在上班前量度體溫，並於工作期間戴上口罩及採取社交距離措施。

不過，CDC網站上周曾發布一份新加坡報告，稱可能有近一成感染個案由未出現症狀的感染者引起。雷德菲爾德上周二受訪時亦表示，估計或有25%感染者沒症狀。CDC上周五亦因此修改指引，由原本只建議有病或接觸患者的人戴口罩，改為健康者亦應在公眾場所戴布口罩或面罩。

美國多地已暫停非必要商業活動。網絡及基建安全局（CISA）上月底的指引解釋，必要員工包括支撐關鍵供應鏈及重要基建運作的勞工，涉及醫療、電訊、食物及農業等多個行業。各地政府定義的非必要業務則通常屬娛樂性質，如戲院及購物中心等。雖然多間公司改為在家工作，但不少基層勞工難以受惠。

有工人睡辦公室 逾月未見家人

根據勞工統計局2018年的數據，當時只有29%的勞動力可在家工作，黑人為最少數。由公共服務、清潔以至殯儀等行業的工人，不得不在疫情下繼續工作，以維持社會基本運作。育有3名子女的單親母親奈特（Latisha Knight）在紐約州一間醫院負責清潔病房，病人差不多都是新冠肺炎病人。她稱其家人也寧願她留家，不過當自己的父親確診後，奈特便告訴孩子：「這是為何媽媽要工作，讓外公可以在一間清潔的病房休養。」有工人則將辦公室改為睡房，甚至逾一個月沒跟家人見面。

倡補貼年薪低於156萬者19萬

美國參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）及其他民主黨人提議，在第4階段的紓困措施加設「英雄基金」，為醫護人員及其他必要員工，如雜貨店工人、貨車司機及藥房職員等提供補貼。他慨嘆：「對這些美國人而言，並沒有在家工作或保持社交距離的選擇」，建議為年收入低於20萬美元（約156萬港元）的必要員工提供最高2.5萬美元的補貼，收入超過20萬美元者則最高獲5000美元（約3.8萬港元）。

（紐約時報/國會山莊報/彭博社）

（抗疫新階段）