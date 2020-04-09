美國黑人疫情特嚴重 料三大因素

多地死亡比例遠高於人口比例

《華郵》指出，在威斯康星州密爾沃基縣，非裔人口雖然僅佔26%，但新冠肺炎死亡病例佔了73%；路易斯安那州情况類似，縱使黑人只佔人口32%，但該州70%死者是黑人。在密歇根州，當地僅14%人口是黑人，但黑人確診及死亡個案分別高達33%及約40%。伊利諾伊州的芝加哥情况更明顯，當地黑人只佔人口三成，但118宗死亡個案中，近七成是黑人，死亡比例是白人的6倍。

總統特朗普周二在白宮抗疫小組簡報會首次公開承認這個種族差異情况，「我們正竭力應對這一挑戰……為何黑人社群（感染）相比其他人要多3至4倍？這不合理，我不喜歡」。目前沒有全美國的數據分析患者種族分佈，疾控中心亦只發布患者的年齡和性別，沒有種族。

難留家工作 乏醫保 受歧視

美國醫務總監亞當斯（Jerome Adams）周二說，黑人較大可能患有糖尿病、心臟病和肺病。這些慢性病與貧窮和種族歧視有關，令他們在感染新冠肺炎後更易演變成重症。本身是黑人的亞當斯也患有哮喘和高血壓，他說自己代表了許多在貧窮環境成長的美國黑人，跟他們一樣是新冠肺炎高風險族群。

美國公共衞生協會執行董事本杰明 （Georges Benjamin）認為，問題與社會階級有關，黑人較可能從事低收入、必須面對群眾的服務行業，少可在家工作，因此感染風險較高。再者，衛生專家指出，非裔美國人較可能沒有買醫療保險，且多住在醫療設施不足的社區，因此較易患上慢性病。非裔美國人在醫療系統中也面對歧視。弗吉尼亞大學醫學中心麻醉科醫生希爾頓（Ebony Hilton）表示，有證據顯示黑人求醫時，醫護人員較不相信其所說病徵，不予充分治療。

（華盛頓郵報/法新社/CNN）

（抗疫新階段）