轟世衛「中國為中心」 特朗普威脅「閂水喉」

世衛否認偏袒 中方指礙抗疫

「世衛真的搞砸了。為了某些理由，世衛主要由美國資助，卻非常以中國為中心（very China-centric）。我們將好好審視它一番。」特朗普周二首先在Twitter發文，質疑世衛傾向北京，又自詡1月底已叫停中美航班的決定，炮轟世衛當時反對類似封關或旅遊禁令的做法。到稍後的白宮記者會，特朗普再指摘世衛一直發出錯誤警示，延誤抗疫時機，並威脅「將會叫停對世衛的撥款」，但數分鐘後又否認，稱會先「審視一下……但我們會研究終止撥款」。他又承認全球疫症大流行之際凍結對世衛撥款「也許不是」最佳時機，但堅稱世衛「看來非常以中國為中心」和總站在中國一方，因此要審視美國對世衛的撥款。

美去年捐助世衛逾30億 排榜首

美國是世衛最大捐助國，去年給予逾4億美元（約31億港元），幾乎是第二大捐助國的兩倍。對比之下，中國給予世衛4400萬美元（約3.4億港元）。

《紐約時報》質疑特朗普意圖將指向自己的矛頭轉移到世衛身上，形容公共衛生專家批評特朗普在疫情初期一直淡化威脅，令美國反應遲緩，包括推遲測試和無法開始庫存保護裝備。但《華爾街日報》周日（5日）社評建議華府推動改革世衛，否則應截斷財源。文章直斥世衛無視台灣官員去年除夕對新冠病毒或人傳人的詢問，直至1月14日仍採納中方說法，稱「沒有清晰證據顯示人傳人」，一周後才肯改口，而且文章認為世衛原可在1月22日至23日宣布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），提升各國警戒，但總幹事譚德塞反而造訪中國和盛讚北京措施，拖延一周才宣布。《華爾街日報》質疑，譚德塞要為此負上最大責任，又稱若世衛在抗疫上只淪為政治化的「馬奇諾防線」，華府也不應再出資支持，建議華府與盟友聯手推動世衛改革。「馬奇諾防線」是二戰時的法國防禦工事，但最終未曾發揮構想中的效用。

疫情惡化 特朗普被指卸責遷怒

曾帶領世衛團隊去中國考察的助理總幹事艾爾沃德（Bruce Aylward）昨日反駁特朗普的指控，強調疫情在武漢爆發初期，跟北京政府合作非常重要，以盡可能全面掌握情况，這在跟其他爆發地如西班牙等也是一樣，並非特別對待中國。他又為世衛建議保持邊界開放辯護，強調中方致力分辨和追查早期個案，確保患者不會外遊，從而限制爆發。

（紐約時報/華爾街日報/路透社/Politico）

（抗疫新階段）