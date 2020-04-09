桑德斯退選總統 拜登勢戰特朗普

按此前已確定的黨代表票分佈，拜登穩奪1217票，距離1991票出線門檻只差不足800票，桑德斯則以914票大幅落後，反勝機會渺茫。

疫情礙造勢 難挽敗局

桑德斯以獨立身分擔任佛蒙特州參議員，但跟民主黨聯繫密切，去年2月宣布再次以民主黨人身分角逐總統選舉。他被視為美國政壇「進步派」的領袖人物，主張全民醫保和公立大學學費全免等政綱，對年輕選民尤其有吸引力。他有份角逐2016年民主黨總統提名戰，最後階段不敵獲黨內溫和建制認可的前國務卿希拉里。然而，其冒起激發民主黨出現更多進步派新星，對該黨路線產生巨大影響。這次他以78歲高齡再度挑戰，在首戰艾奧瓦意外落敗，但此後贏得不少州份，一度領前。最終拜登善用黑人票優勢，在「超級星期二」之後反超前，聲勢此消彼長，外界早認為桑德斯沒反勝希望。尤其是疫情下桑德斯無法舉行集會造勢，只能網上直播或偶爾亮相電視節目，難以累積人氣；黨內不同聲音也施壓他退選，以集中力量挑戰特朗普。拜登現只待因疫情延至8月的黨大會確認其提名資格，他上周末告知桑德斯，已開始物色副手人選。

（綜合報道）