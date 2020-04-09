官員：約翰遜情况改善可坐起

【明報專訊】感染新冠病毒的英國首相約翰遜周一被送入倫敦一間醫院深切治療部。首相發言人周三表示他仍在深切治療部，情况穩定，對治療有反應，仍在接受基本氧氣治療，但能毋須任何協助下呼吸。財相辛偉誠昨說，約翰遜已可坐在牀上，情况在改善。《每日鏡報》報道指約翰遜開始退燒。
研究指英將死6.6萬人 歐洲最多
另外，美國西雅圖的健康指標和評估研究所（IHME）周二（7日）發表一項研究，預測英國疫情會在10天內、即4月17日達到高峰，高峰期英國每日死亡人數預測或達2932人。屆時英國將需要逾10.2萬張病牀，而目前只有1.8萬張病牀可用；高峰期將需要2.45萬張深切治療病牀，但目前只有799張可用；同時英國將需要近2.1萬部呼吸機。
研究又指英國到8月4日會有66,314人染病死亡，佔歐洲死亡人數逾四成，僅次於預測美國的81,766人。相對地分析預測西班牙同期的死亡人數為19,209人，意大利有20,300人，而法國則有15,058人；這3個國家的封城政策都較英國嚴格。分析員又指因有關「群體免疫」的討論，令英國延遲了實施社交距離措施。
然而倫敦帝國學院教授弗格森（Neil Ferguson）認為不可依賴有關預測，指有關分析模型跟英國目前狀况並不相符。他指IHME採用的數字，是「國民保健服務」（NHS）目前使用病牀及死亡數據的最少兩倍。