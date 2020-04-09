官員：約翰遜情况改善可坐起

研究指英將死6.6萬人 歐洲最多

另外，美國西雅圖的健康指標和評估研究所（IHME）周二（7日）發表一項研究，預測英國疫情會在10天內、即4月17日達到高峰，高峰期英國每日死亡人數預測或達2932人。屆時英國將需要逾10.2萬張病牀，而目前只有1.8萬張病牀可用；高峰期將需要2.45萬張深切治療病牀，但目前只有799張可用；同時英國將需要近2.1萬部呼吸機。

研究又指英國到8月4日會有66,314人染病死亡，佔歐洲死亡人數逾四成，僅次於預測美國的81,766人。相對地分析預測西班牙同期的死亡人數為19,209人，意大利有20,300人，而法國則有15,058人；這3個國家的封城政策都較英國嚴格。分析員又指因有關「群體免疫」的討論，令英國延遲了實施社交距離措施。

然而倫敦帝國學院教授弗格森（Neil Ferguson）認為不可依賴有關預測，指有關分析模型跟英國目前狀况並不相符。他指IHME採用的數字，是「國民保健服務」（NHS）目前使用病牀及死亡數據的最少兩倍。

（衛報/Euractiv/金融時報）

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