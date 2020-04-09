對歐盟抗疫失望 「歐研會」主席請辭

斥成員國無協調乏凝聚力

ERC於2007年成立，旨在資助歐洲的頂尖科學家，而ERC亦成為全球其中一個最負盛名的資助機構，每年預算約20億歐元（168.5億港元）。費拉里（Mauro Ferrari）稱他與歐盟委員會的不和始於3月初，即疫情明顯將成為前所未有的悲劇之時。

他提出設立特別ERC項目對抗新冠肺炎，惟遭決策機構ERC科學委員會一致反對，指他們的職權只可資助從下而上的研究，而不是由歐盟領袖設定目標的由上而下的大型項目。

費拉里表示曾有第二次機會，當時馮德萊恩向他徵求解決大流行的意見時，他在對方提出指示下制定出方案。但他直言兩人直接合作造成歐盟內部政治風暴，相信方案經過歐盟委員會不同層級行政架構後已被攻擊瓦解。費拉里表示，對於歐盟成員國對醫療政策完全缺乏協調、常反對具凝聚力的經濟援助計劃，以及趨增的單方面關閉邊界，感到遺憾。

（金融時報）

（抗疫新階段）