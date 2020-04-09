願自費檢測員工 意企施壓復工

意大利自上月10日實施封城令，並於兩周後暫停所有非必要的商業運作，包括汽車、服裝及家具生產等，措施似乎漸見成效。該國周二新增3039宗感染個案，是上月13日以來最低的單日升幅，國家衛生研究所首席傳染學家雷扎（Giovanni Rezza）表示，看來疫情經歷平穩期後，病例升幅終開始下降，但強調仍要繼續觀察並保持警惕。

封城措施持續至下周一，預料屆時會再度延長。不少企業促政府制定逐步解除限制的計劃，約150名學者周二在當地金融報章發表公開信，稱持續限制經濟活動「或構成難以逆轉的損害，有可能遠超病毒本身」。持有該報章的商界游說團體「意大利工業聯會」（Confindustria）上周發表報告，預料意大利今年GDP將下跌6%。

憂被趕出市場甚於染疫

總理孔特周二與科學家開會，商討如何逐步結束封城措施，首要焦點是哪些重要工廠可於下周重開。北部有地區開始研究抗體檢測，盼讓有抗體的人率先重返工作崗位，但有專家指可能還需要一個月時間，衛生部門才可就全國檢測提出建議。有工業界人士坦言，願意承擔讓員工接受檢測的費用，又稱「比起在工作場所感染新型冠狀病毒，真正的風險是被趕出市場」。

（路透社/法新社/彭博社）

（抗疫新階段）