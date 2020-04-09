歐洲陸續鬆綁 專家憂爆第二波 促待新增病例顯著下降 建有效檢測監控

意研按行業鬆綁 西班牙擴檢測範圍

為紓緩經濟影響，多個疫情放緩的國家陸續宣布放寬封城令。在歐洲，奧地利及丹麥本周率先宣布放寬限制的時間表，其中奧地利下周二起重開面積少於400平方米商店、大型五金舖和園藝中心，但會限制進店人數，並要求所有人戴口罩。總理庫爾茨（Sebastian Kurz）警告，一旦新增病例再度急升將煞停計劃。丹麥則於下周三重開日間護理中心及學校，作為重啟經濟活動第一步。伊朗總統魯哈尼本周初亦宣布，德黑蘭以外地區將於周六起恢復「低風險」經濟活動。

部分目前疫情最嚴峻的國家，亦正研究放寬限制的時機及配合措施，如意大利總理孔特周二就與科學家開會，商討哪些對經濟最重要的工廠可率先重開。當局暫時已表明會按行業解除限制，而非依據地域，強調有需要維持社交距離措施及廣泛使用口罩等防護裝備，並會參照韓國的做法，擴大檢測範圍和加強追蹤感染源。西班牙政府則計劃在未來幾天擴大檢測範圍，以偵測無症狀或輕症的感染者，為重啟非核心業務鋪路。

世衛歐洲總監：美個案急增帶來隱憂

美國的社交距離措施預料持續至本月底，總統特朗普上周六表示，正考慮成立另一個抗疫小組，專門研究重啟經濟活動。惟有專家憂慮，社區內的無症狀感染者或會繼續傳播病毒，觸發第二波感染。世衛歐洲區總監克呂熱（Hans Kluge）昨日更形容歐洲疫情爆發情况令人十分憂慮，認為美國個案急增為歐洲帶來隱憂，現在不是鬆綁的時候，呼籲各國從3方面加強抗疫，包括保護醫護、加強追蹤隔離和加強民眾溝通以確保他們遵從政府指示。

美專家：鬆綁非「開燈」 需循序漸進

美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）亦形容，鬆綁並非像開關燈般簡單，而是需逐步實行，首要條件是新增病例數目顯著下降。食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）指出，重啟經濟需有其他系統配合，包括識別出感染者，然後有效執行隔離及追蹤他們的接觸者，同時要將這些措施擴大至前所未有的規模，但他憂慮美國目前並無相關系統。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）亦指出，餐飲及酒店等最受疫情打擊的服務業，往往最需要確保員工及顧客對衛生措施有信心，毋須覺得自己在冒健康風險，故擴大檢測和追蹤感染源非常重要，又指經濟「非常依賴公共衛生成果」。有部分地區已開始研究推行抗體檢測，包括意大利北部及美國科羅拉多州等，這能找出康復病患身上有沒有抗體，以做為能否復工的依據。

（華爾街日報/獨立報/路透社）

（抗疫新階段）