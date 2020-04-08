法國醫生提議非洲試疫苗 譚德塞斥「殖民遺毒」

「妓女試愛滋藥」為喻 其後道歉

巴黎柯欽醫院深切治療組主任米拉（Jean-Paul Mira）上周三在法國LCI電視新聞節目上討論疫情時說﹕「如果我可以大膽一點地講，我們是否應考慮在沒有口罩、沒有醫療、沒有重症病房的非洲做COVID-19疫苗人體測試？有點像我們在性工作者身上研究愛滋病一般。因為她們暴露於危險群中，極易感染，又很少自我保護。」法國國家衛生暨醫學研究院（INSERM） 研究總監洛奇（Camille Locht）附和此說。

他們的言論迅即觸發強烈反響。曾為英超球會車路士效力的科特迪瓦球員杜奧巴（Didier Drogba）和法國社會黨黨魁富爾（Olivier Faure）批評言論「種族主義」，強調「非洲不是歐洲的實驗室。非洲人不是白老鼠」。世衛總幹事譚德塞周一（6日）回應記者提問時說：「在21世紀聽到科學家講這種話，是一種恥辱，令人震驚。我們對此作最強烈的譴責……殖民思想殘留物必須停止。」

INSERM回應指上述評語屬對其研究員斷章取義和翻譯錯誤的誤解，說COVID-19是「全球流行病，不該遺忘非洲或將之摒除於這種疫苗研究之外」。 米拉也道歉 ，澄清指的是非洲礙於社會結構，疫情可能更嚴重。

（BBC/半島電視台/法新社）

（抗疫新階段）