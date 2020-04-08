緊急狀態沒賠償 日商戶叫慘 涵蓋黃金周 食肆旅館憂倒閉潮

在緊急狀態下，日本相關地方政府可要求民眾避免非必要外出，以及促學校、社福設施、戲院及百貨公司等休業，但不具強制力。另外亦可強制徵用醫療用品、徵用土地作臨時醫療設施等。安倍強調這並非如外國般的封城措施，會盡可能維持公共交通等必要的經濟活動。他又指最重要是改變國民行為，專家估算若可減少人與人接觸的機會七至八成，新增感染人數可於兩周內見頂。

每個受疫情影響家庭獲派2萬元

內閣會議昨晚亦敲定總值108萬億日圓的緊急經濟對策，相當於GDP兩成，規模前所未見。實際措施包括向每個受疫情影響而收入減少的家庭，派發30萬日圓（約2.1萬港元）現金，而有小孩的家庭，每名小孩亦可獲1萬日圓（約712港元）。另外，收入較去年同期減少一半以上的中小企業及自僱人士，則分別可獲最多200萬（約14.2萬港元）及100萬日圓（約7.1萬港元）的補貼，所有措施最快5月中實施。日本在野立憲民主黨及共產黨認為，派錢對象有限，促政府直接賠償因緊急狀態而休業的經營者。惟安倍昨出席眾議院會議時否決有關提議，指「並不現實」，又以飲食業為例，指供應商同樣大受影響，但若只賠償休業的食肆，將有失平衡。

受疫情影響，多個觀光區早已門可羅雀，緊急狀態更令首都圈附近商戶雪上加霜。神奈川縣的溫泉勝地箱根町有觀光協會表示，上月的住宿遊客人數已較去年同期減少一半，預計今個月將減少七成以上，中小規模的商戶憂慮或出現資金周轉等問題。栃木縣的鬼怒川溫泉旅館組織表示，約30間旅館當中已有逾半開始休業，恐有倒閉潮。

即使在緊急狀態範圍以外的石川縣亦大受影響，有食肆只好改售外賣維持業務。金澤市一幢約有40間商店的餐廳大廈，管理公司表示不少店舖只能勉強營業，因此決定延遲交租期限，但感嘆若政府不盡快推行減稅等措施，情况將非常困難。

實習醫生違禁聚餐 18人確診

日本昨增加至少347人確診，其中東京都佔80人，總數4445人。東京慶應義塾大學附屬醫院周一發生18名實習醫生群聚感染，40名實習醫生不理校方隔離指引，舉辦大型聚餐，結果接連確診。院方發聲明譴責，並向公眾致歉。

（NHK/共同社/朝日新聞/中日新聞）

（抗疫新階段）