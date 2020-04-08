美為防疫物資向中印開火

《紐約郵報》周日（5日）引述白宮高層報道，醫療裝備大廠3M及Honeywell披露自今年1月起，中國政府阻止公司所生產的N95口罩等醫療物資出口，並以批發價向廠方收購有關物資。官員又稱，中方於今年1月24日至2月29日進口了24.6億件傳染病防控物資，總值近12億美元，反映中國試圖藉由大規模增購及限制出口，壟斷全球個人防護裝備。

白宮指摘兩國阻物資出口

總統特朗普的高級法律顧問埃利斯（Jenna Ellis）周日稱，當局正考慮向中國採取法律行動，包括入稟歐洲人權法院或「透過聯合國處理」。

Honeywell發表聲明，稱涉爭議物資大部分為因應中國疫情生產，全用於本地銷售，強調廠房仍受公司控制。3M沒回應報道，但公司上周表明已獲中國批准向美出口1000萬個當地生產的N95口罩。中方暫無回應。

印度上周六（4日）宣布即時禁止出口抗瘧疾藥物硫酸羥氯喹（hydroxychloroquine）。特朗普近期在未有科學實證下，多次宣稱硫酸羥氯喹與另一款藥物氯奎寧（chloroquine）有效治療新冠肺炎。他周日稱，已要求印度總理莫迪批准付運美國的訂單，明言如拒絕「可能會招來報復」，稱印度「正認真考慮」。

加省長批N95遭禁出口 美承諾送貨

另外，加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）周一稱，省政府向3M設於美國南達科他州的廠房先後兩次訂購約400萬個醫療用口罩，但其中一批近300萬個口罩被禁出口，經省政府及中央政府施壓後，獲承諾將盡快送出其中50萬個口罩。

加國副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）稱正與美國密切合作，確定所訂購的口罩送達加國。美國亦重申願與加國合作，確保醫療物資的國際供應鏈暢通。

（紐約郵報/BBC/路透社）

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