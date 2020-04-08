堅定脫歐派 藍韜文經驗淺難服眾

【明報專訊】英國外相藍韜文是堅定的「脫歐派」，被視為約翰遜的重要政治盟友，在英國面對數十年來最大的公共衛生危機之際，適逢兼任首席大臣，在約翰遜未能視事下代理首相職務。然而藍韜文內閣經驗甚淺，外界擔心其聲望和能力未必能服眾，若約翰遜康復緩慢甚至有何不測，保守黨相信會另尋他人執政。
美國明文規定總統若出事由副總統遞補職務，但英國首相並沒有憲政上的明文代理人，首相通常會直接指定某人來代理其職務。若首相不幸身亡，而執政的是多數黨政府，閣員可以立刻推舉出繼任者，稟告英女王。
現年46歲的藍韜文讀法律出身，曾任職外交部。2010年當選國會議員，2015年中，他開始涉足內閣部門職務，在脫歐公投期間是活躍的脫歐派，但直到2018年才首次出任內閣大臣職務，代替請辭的戴德偉任脫歐事務大臣，數月後即因不同意內閣對脫歐協議的立場棄職。去年文翠珊辭去首相後，藍韜文曾角逐保守黨黨魁，但第二輪投票出局後立即表態支持約翰遜，後者當選並拜相後任命他為外相，兼任首席大臣。
在疫情愈趨危急下，外界開始關注萬一約翰遜染疫，藍韜文是否有足夠資格署理相務。《星期日泰晤士報》曾報道，部分閣員和黨內議員對其資歷抱有懷疑，建議約翰遜改為指派更資深的內閣辦公室部長高文浩優先署理。
內閣秘書長克斯拉克（Bob Kerslake）向《衛報》稱，倘若約翰遜長期無法視事，藍韜文未必有足夠權威繼續代理首相職務，屆時保守黨或需要重選黨魁。
（BBC/衛報）
（抗疫新階段）
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