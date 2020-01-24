約翰遜入ICU 英掀領導層真空憂慮 唐寧街：首相沒肺炎症狀

周一較早時首相府仍稱，身處倫敦聖湯馬士醫院的約翰遜一直主管政府運作，履行抗疫職責，約翰遜還在Twitter自稱「精神良好」，但到周一晚7時，約翰遜轉到深切治療部。首相府稱，約翰遜在周一下午起「病况轉差」，因此在醫院團隊建議下轉到深切治療部。獲供氧 未用呼吸機約翰遜直至周二早上仍留在深切治療部，因此按原定安排兼擁首席大臣頭銜的外相藍韜文暫代行職務。BBC政治記者梅森（Chris Mason）指約翰遜轉入深切治療部是預防措施，可更接近呼吸機，以防有需要時能夠使用。內閣部長高文浩昨稱約翰遜未有使用呼吸機，只是接受輸送氧氣。首相府發言人昨下午再稱，指約翰遜進入深切治療部後情況一直穩定，依舊精神良好，只是接受標準供氧，毋須外部協助呼吸，亦無肺炎症狀。他又否認約翰遜享有特權，強調倫敦以至全英國的深切治療病房均遠未爆滿。《泰晤士報》引述醫院內部消息稱，約翰遜「在深切治療中需要4公升的氧氣」，但尚未需要插喉，報道指深切治療的正常標準是每分鐘供氧15公升。家人現病徵 高文浩自我隔離藍韜文昨代約翰遜主持應對疫情會議，但其具體職權模糊。高文浩昨拒絕回應藍韜文有否更廣泛的首相職權，例如掌控核武。約翰遜發言人同日稍後表示，藍韜文並無內閣任免權。他又指若藍韜文無法履行職務，代行首相職務者依次為財相辛偉誠、內政大臣彭黛玲以及身兼蘭開斯特公爵領地事務大臣的高文浩。高文浩昨因家人開始出現冠狀病毒症狀，自我隔離在家照常工作，強調自身未有任何症狀。外界憂首相府隱瞞病情外界憂慮當局有否隱瞞約翰遜病情。藍韜文承認對上一次跟約翰遜直接對話是在周六，即在送院之前；首相府發言人昨亦確認，約翰遜和藍韜文周二全日並未通話。BBC政治主編金斯貝格爾（Laura Kuenssberg）直言，首相府周一持續展示運作如常的印象，但約翰遜轉送深切治療部「顯然改變一切」。55歲的約翰遜本身有癡肥問題。據研究顯示七成入住深切治療部的確診患者都是超重、癡肥以至嚴重癡肥。他在確診後第10天進深切治療部也是壞信號，許多患者都是第二周起轉差，研究顯示，大部分人的免疫系統首周開始對抗病毒，如果能康復，免疫系統也許變成攻擊病人自身器官，屆時病人大多需要維生儀器。即使最終康復，約翰遜仍可能有後遺症。不過，昨天首相府稱他未有肺炎症狀，令部分專家鬆一口氣。英女王、美國總統特朗普、日本首相安倍晉三等多國政要，昨對約翰遜表示慰問。約翰遜政府的抗疫措施一直惹爭議。儘管他呼籲民眾保持社交距離，以免加重醫療體系負擔，但他上月初仍自稱會繼續和人握手；其首席科學顧問更聲言考慮採取「群體免疫」策略，激起公憤，政府隨後因應疫情轉差大幅加強抗疫措施，包括實施封城令。

（BBC/衛報/金融時報/路透社）

（抗疫新階段）