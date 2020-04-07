日緊急狀態令效用惹質疑 最快今宣布 適用東京大阪等7地區

安倍表示，目前日本確診者以東京、大阪等都市為中心急增，對醫療現場構成危機，專家建議政府必須準備頒布緊急狀態宣言。他正考慮對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡7個地區實施緊急狀態，預計為期約一個月。

不封城不停公共交通 專家批太遲

安倍稱，將盡快召開諮詢委員會，再次聽取專家意見，最快周二頒布緊急狀態宣言，周三（8日）生效。他強調，即使頒布宣言，亦不會如其他國家嚴格封城，商店、公共交通等將繼續運作，盼盡可能在維持經濟社會活動下防止感染。《朝日新聞》引述消息人士稱，緊急狀態料將實施至下月6日的連假結束為止。

緊急狀態宣言以《特別措置法》修訂案為據，將成該法例於2013年4月實施以來首次用於頒布緊急狀態。頒布時必須符合「存在對國民的生命、健康造成顯著嚴重傷害的風險」，以及「風險可能向全國急速蔓延，令國民生活及經濟造成重大影響」兩個條件。宣言將以都道府縣等地方行政區為單位，受影響地區知事可要求當地居民遵從防疫措施，包括避免非必要和非緊急的外出，強制徵用醫療物品等。

關東美軍基地進衛生緊急狀態

安倍此前慮及日本已然疲弱的經濟，遲遲不願實施緊急狀態。英國倫敦大學國王學院人口衛生研究所總監澀谷健司稱，從東京確診人數激增的情况，可見安倍的決定來得太遲，「他最遲應在4月1日宣布緊急狀態」。

日本厚生勞動省昨公布，全國感染人數為4065人，其中東京昨新增確診者83人。防衛大臣河野太郎昨稱，自衛隊因應疫情已派駐部分地方政府，以便按地方知事要求派員增援運送患者等抗疫工作。駐日美軍司令昨亦宣布，關東的美軍基地進入公共衛生緊急狀態。

（NHK/朝日新聞/中央社）

（抗疫新階段）