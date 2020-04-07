確診後10天 英揆高燒不退入院

55歲的約翰遜上月27日確診後一直在相府自我隔離，但發高燒症狀持續出現，因此周日晚被送到聖湯瑪斯醫院（St Thomas' Hospital）檢查並留醫；《泰晤士報》報道指他獲供氧氣協助呼吸。首相府指他會在醫院內繼續遙距領導政府。《衛報》報道，一旦約翰遜無法處理公務，外相藍韜文將會接任首相工作，而他會在周一主持抗疫會議。美國總統特朗普祝約翰遜早日康復。

英國政府建議確診者在家中休息和服用退燒藥，認為大部分人都可在一周內康復。此外，首相府可作簡單檢測，但約翰遜仍需要入院，顯示其病情已讓醫生擔心。醫生賈維斯（Sarah Jarvis） 昨向BBC表示，由於約翰遜仍可領導政府，估計他可能屬中度病情。不過她指出，大部分中度至嚴重的病人的肺會發炎，須注意約翰遜有否這情况。約翰遜發言人昨拒絕直接回應他是否有肺炎。

英女王電視演說 勉勵「我們會再見面」

另外，英女王周日發表她登基68年以來第5次特別演說，她在預錄的片段提到二戰期間亦曾在溫莎堡參與廣播，向其他與父母分離、被送到安全地方的兒童發表講話，她說：「如今我們很多人再次感受到分離的痛苦，但現在我們深知這是正確做法。」她指儘管人們還要忍受更多困難，但好日子將會再臨，將能與朋友和家人見面：「我們會成功，而勝利將屬於每一個人。」

（衛報/BBC）

（抗疫新階段）