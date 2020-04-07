意德經驗 多檢測少送院紓疫情

截至上周六（4日），人口1000萬的倫巴第地區共有8656人死於新冠肺炎，佔全意大利總數56.3%，而人口約490萬的威尼托，10,824宗確診個案中僅607人死亡。威尼托的高檢測率及追蹤患者，是死亡率低原因之一。直至上周六，威尼托共做了133,289次檢測，是全國第二多，僅次於倫巴第的141,877次，但前者人口只及倫巴第一半。

意大利病毒學家、威尼托大區首長的科學顧問帕盧（Giorgio Palu）指出，送院患者較少亦是威尼托新冠肺炎死亡率低的主要原因。他表示，疫情爆發初期，倫巴第送院治療者比例約65%，相比威尼托只有20%，當地大部分患者被要求留在家中治療，帕盧說：「愈多病人入院，就會有愈多個案。」

意大利60多名因疫殉職的醫護人員中，大多來自倫巴第。位於貝加莫的若望23世醫院一班醫生上月警告，醫院已成為傳播新冠病毒的主要源頭，「醫院迅速擠滿染疫患者，容易傳染給沒感染的病人」。帕盧指出，威尼托擁有一個由小型衛生中心組成的大型網絡，這些中心會診斷和治療患者，讓他們非必要時毋須入住大型醫院。

至於德國確診個案雖高逾9萬宗，但死亡率僅1.4%，遠較意大利、西班牙、法國等低，原因之一在於德國一周可做3.5萬個檢測，遠勝其他歐洲國家。一旦發現確診可及早隔離和治療，大大提高病人的存活率。而德國感染者平均年齡較低，許多早期確診患者都是在奧地利和法國的滑雪度假村感染，他們相對年輕及健康良好。

「區塊檢測」增效率省資源

不僅如此，德國對容易感染及傳播病毒的醫護人員也會定期檢測，為了簡化程序，一些醫院會實行「區塊檢測」，即每次蒐集10名醫護人員的樣本一次過檢測，若發現結果呈陽性，才會進一步個別檢測。衛生當局還計劃4月底作大規模抗體研究，每周在各地隨機測試10萬人，以評估他們有否產生抗體。

（金融時報/紐約時報）

（抗疫新階段）