歐疫情露曙光 美嚴峻迎「9‧11周」 死亡數字料攀升 美醫務總監：最艱難哀傷一周

全球新冠肺炎確診個案昨日逼近130萬宗，逾7萬人死亡。歐洲多國疫情有放緩迹象，例如意大利的單日新增個案下降至3月19日以來最低的525宗、法國錄得一周最少的單日增幅、西班牙的單日死亡個案亦連續3天回落。《金融時報》報道，法國、西班牙、比利時和芬蘭均設專家委員會，審議逐步放寬對企業和學校的部分禁令。

歐洲多國研放寬禁令

西班牙首相桑切斯上周六表示，準備於復活節後讓包括製造業和建築業的非必需工種復工。封城邁入第5周的意大利，該國《信使報》報道，預計總理孔特即將公布修訂控疫守則和時間表。意大利民防局長博雷利則認為下一階段可於5月16日之前開始，他說：「這是好消息，可是我們不應該鬆懈。 」法國4月15日封城期限屆滿後很可能延長，但考慮局部放寬社會活動管制。

至於歐洲首個叫停社會活動與關閉邊境的國家丹麥，上周率先制定出放寬防疫限制的時間表。首相弗雷澤里克森3月30日透露，如果國民再自律遵從控疫安排兩周，感染數目持續穩定和合理，「政府將開始逐步地，平靜地，有控制地重新開放社會」。彭博社報道， 在康復個案首次超過新增確診病例的奧地利，總理庫爾茨亦將於周一公布解除限制停課、停業和強制戴口罩等具體路線圖。

每日確診與死亡個案近日回升的德國，亦開始準備在「衛生政策可接納」下逐步解除一些限制。路透社報道，德國準備於4月19日封城期限屆滿後准許商店復業和有限度復課，但會新增強制在公共場所戴口罩，限制集會人數等。

專家憂過早鬆懈毁抗疫成果

不過許多專家指出，很少國家願為放寬防疫限制訂立時間表，因為那需要大幅增加檢測能力。許多人還擔心，隨着復活節假期開始及天氣回暖，政府放寬民眾留家的要求，大家將破壞艱苦得來的控疫成果。

另一邊廂，截至昨日美國有逾33萬人確診，仍為全球最多，近1萬人死亡，專家預計疫情將迎來高峰。美國國家醫務總監亞當斯（Jerome Adams）周日說：「下周將是我們的珍珠港遇襲時刻，我們的9‧11恐襲時刻，將是美國人一生中最艱難時刻。」他呼籲那些未頒布居家令的州長，該予考慮，哪管是短暫的封鎖。美國國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇亦預期，即使感染率下跌，死亡總數仍將攀升。

特朗普：看見隧道盡頭亮光

美國疫情遍及50州，僅有8州敦促居民盡量留在家中。美國總統特朗普上周六再次拒絕下達全國適用的防疫禁令。他及其顧問官員因應歐洲的疫情放緩，以及紐約的新增與死亡個案減少，稱國內部分疫區即將接近爆發高峰，他在周日說「看見了隧道盡頭的亮光」。白宮抗疫應對協調官員比爾克斯也指出，意大利、西班牙近日情况給了美國希望，盼望前幾星期開始爆發的都會地區，新增病例會轉趨穩定。

（綜合報道）

（抗疫新階段）